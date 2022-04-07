Son Dakika Manşet Haber: 2 Çocuğu Olan Kadınlar, 4 Yıl Daha Erken Emekli Olabilecek

Kadın bireylerin iş yaşamı içerisinde aktif bir şekilde rol almaları ile yaşadıklarında emeklilik hakkı elde etmeleri açısından son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında uzun seneler boyunca SGK prim ödemesi gerçekleştiren kadınlar, ben erken ne zaman emekli olacaklarını hesaplamaya çalışıyor. Özel durumları bulunan kadınlar açısından emeklilik yaşı sosyal güvenlik kurumunun sunmuş olduğu haklar ile çok erken tarihlere kadar geri çekilebiliyor. Kadın çalışanların emeklilik şartları neler? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde..

Kadın çalışanların Erken Emekli Olma Şartları Neler?

Kadın çalışanlar açısından doğum borçlanması ile ilgili 2 esas kriter vardır: ilk işe giriş tarihi ile doğum borçlanma süresi. Doğum borçlanması gerçekleştirecek kadın bireyler, eğer ki hiç prim ödemeden anne olmuşlar ise böyle bir durumda ilk işe giriş tarihi öne çekilecek. İki çocuk annesi kadınlar da bu surenin 1440 gün olduğunun unutulmaması gerekir. 3 çocuk için borçlanma yapacaklar için ise 2160 günlük bir Borçlanma ile çok büyük bir avantaj elde edilebilir.

Kadınlar Nasıl 4 Yıl Erken Emekli Olabilir?

Öncelikli olarak kadın vatandaşların işe giriş tarihlerine göre; 20 sene boyunca sigortalılık süresi, 5975 gün prim ile 55 yaş koşullarına tabi olmaları halinde emekli olmaları mümkündür. Kadın çalışanların bu koşulları yerine getirmesi halinde emeklilik hakkı elde edilmiş olur.

Kadın çalışanların doğum borçlanması hakkına yönelik uygulanan yöntemler de bulunan düzenlemeyi dile getiren uzmanlar, işe ilk giriş tarihinde bireyin adına prim ödemesi var ise eğer doğumlar, sigorta başlangıç tarihinden sonra olacağı için doğumlarının aralarında 2 yıllık bir sürenin bulunması halinde doğum sonrasında 2 yıl içerisinde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkı vardır şeklinde açıklamalarda bulunuyor.