TCKN son rakamlarına bakan ödeme alıyor: 0-2-4-6-8 olanlara 49.000 TL Ödeme Verildi, Almayanlar Şimdi Alıyor

Denizbank son zamanlarda yapmış olduğu bireysel ihtiyaç kredileri ile birlikte adından söz ettirirken düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 49.000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 49.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve Denizbank üzerinden bu işlemleri gerçekleştirmek istiyorsanız, 24 ay vadeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank 30 Nisan tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda Cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak da ödeme vermektedir. Denizbank 30 Nisan tarihine kadar başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak işlem yapıyor. Denizbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler 18 yaş üzerinde başvurularını gerçekleştirebilirler ve nakit kredi kullanabilirler.

Denizbank 49 bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank SMS veya internet üzerinden başvuru yaptırarak sizlere ihtiyaç kredisi limiti olarak 49.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygunsanız hemen onay alabilir ve 24 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kategorisinde verilecek bu kredi için ayrıca dilerseniz emekli kredisi, tatil kredisi, düğün kredisi, eğitim kredisi gibi ihtiyacınıza özel kredi kampanyalarından da yararlanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için banka sms sistemini kullanarak bankaya gitmeden ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Kredi onayı almanız için Kredim TC KİMLİK yazarak 3280’e mesaj atabiliyorsunuz. Banka bu şekilde kredi değerlendirmesini yapar ve size 49.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlar.