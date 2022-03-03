Emeklilere 5000 TL’ nin Üzerinde Nakit Desteği Meclisten Geçti! Emekliler Başvuru Yaparak Alıyor

Emeklilere 5000 TL’ nin Üzerinde Nakit Desteği: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın da onay vermesinin ardından emekli olan vatandaşlara müjde verildi. Bu çalışma kapsamında emeklilere 5000 TL’ nin de üzerinde nakit desteği sunulacak. Haberin devamı için sizler de yazımızdan yararlanabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar minimum 5000 TL maksimum da 50.000 TL olmak kaydı ile nakit desteğine başvurabilecek. Bu başvurular Türkiye’ de yer alan belirli bankalardan yapılabilecek. Ancak öncelikli olarak ilgili bankaların müşterisi olma şartı bulunuyor. Bu sayede alınacak olan kredi desteği de güvenilir şekilde ödeme planları ile ilerleme gösterecek.

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşını alan emeklilere müjde geldi. 5000 TL nakit desteği ile birlikte bu bankalar emeklilere bu tutarı kredi olarak kullandırabilecek. Ancak bunun için emeklilerin icralık ya da hacizlik gibi durumlardan uzak olmaları gerekiyor. Bu miktar verilirken emeklilerin kredi notuna bakılmayacak. Borç kapatmak için ya da nakit ihtiyacını gidermek amacı ile ihtiyaç kredisi kapsamında sunulacak. Bilindiği üzere emeklilere çoğu banka kredi vermiyor. Özellikle ihtiyaç kredisi sunulduğunda da yüksek faiz üzerinden sunuluyor. Ancak yeni onaya göre hem emekliler kredi alabilecek. Hem de bunun aynında düşük faiz imkanı ile ihtiyaç kredisi kullanmasına izin verilecek. Maksimum 36 aya kadar ilgili kredinin vadeli kullanımı sağlanacak.

Ayrıca ilgili bankalardan daha önce kredi kullanılmış olup olmamasına bakılmayacak. Kredi notuna bakılmayacak. Findeks puanına bakılmayacak. Emeklilere özel nakit kampanyası kapsamında ilgili bankaların maaşlı müşterileri olduğu için bu nakit kampanyasına dahil edilebilecek. Şubeye gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı üzerinden ya da mobil bankacılık kullanılarak ilgili nakit kampanyasına başvuru yamak mümkün olacak. Onaylanan krediler anında ilgili hesaba yatırılacak. Belirlenen vadeler ile taksitlendirilecek. Ayrıca emekliler isterlerse bu kredileri tıpkı diğer vatandaşlar gibi üç ay ertelemeli olarak alabilecek. Krediye başvurulmasının hemen ardından vatandaşların cep telefonlarına kredi onaylanıp onaylanmadığına dair mesaj gelecektir. Kredinin onaylanmasının ardından hemen bu krediyi beklemeden kullanım sağlamak mümkün olacaktır. Bankaların kara listelerine girmemiş olan her emekliye bu ayrıcalıklı hak tanınmış durumda.