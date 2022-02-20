Emeklilere 0,77 Faizli Kredi İmkânı, İhtiyaç ve Konut Kredisi Olarak Verilecek…

Emekli vatandaşlar kredi kullanmak istediklerinde 0,77 faiz oranı ile kredi kullanabilecek. Bankadan maaş alması ve önceki zamanlarda kredi kullanması yeterli olacak.

Bankalardan, emekli olan kişilere son dakika müjdesi geldi. 0,77 faiz oranları ile emekli vatandaşlara kredi kampanyası fırsatı. Kampanya sadece kamu bankaları tarafından uygulaya kondu. Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız uygun faiz oranları ile kredi alabileceksiniz. Kullanılabilecek kredi tutarı 20 bin TL olurken faiz oranı ise 0,77 olarak belirlendi. Konut kredilerinde ise tutar 500 bin TL ye kadar imkân tanınıyor. Sizlerde bu imkânlardan faydalanmak istiyorsanız, ilgili kamu bankalarından işlem yapabilirsiniz. İşlem yapabileceğiniz 3 kamu bankası mevcut.

Emekli Olan Vatandaşlara Yeni Bir Kampanya

Maaşınızı kamu bankalarının her hangi birinden alıyorsanız, 0,77 faiz oranları ile 20 bin TL ye varan ihtiyaç kredisinden faydalanabilirsiniz. 20 bin TL acil ihtiyacı olanlar vatandaşlar emekli maaşını aldığı banka üzerinden 36 ay vadeli ve 0,77 faiz oranlı krediyi kullanabilecek. Faydalanabilmek için tek şart emekli maaşın kendi bankasından almak yeterli.

Acil nakit ihtiyacı hisseden emekli vatandaşlar başvuru yaptığı kredi başvurusu için, daha önceden kredi onayı alındı ise veya kredi kullanımı sağlanmış ise, bunun yanı sıra düzenli ödeme durumunda kamu bankalarından kredi kullanılabilecek.

Emeklilere 0.77 Faizli Kredi Kampanyası...

Emekli vatandaşlar kamu bankalarının sunmuş olduğu 0,77 faiz oranlı kampanyalara başvuru yapmak istiyorlarsa, maaşlarını ilgili bankadan alması ve daha önce bu bankalardan kredi kullanması yeterli olacaktır. 36 ay vade seçeneği sunulan kampanyada ilk ödeme 3 ay sonra yapılabilecek. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada daha önce ilgili bankadan kredi kullananlar kredi başvurusu için bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanyaya, Vakıfbank ve Halkbank’ası da katılmış oldu. Emekli olan vatandaşların hepsine hızlı bir şekilde kredi kullandırılabilecek. Kredi imkânından sadece emekli olan vatandaşlar yararlanabilecek. 10 bin TL tutarlı 0,77 faiz oranları ile sunulan kredi kampanyasından faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar başvurularını yapabilir.