BAĞ-KUR ve SGK Kurumlarından Emeklileri Ek Ödeme İmkânı 5 000 TL Tutarındaki Ödeme Kişilere İlaç Gibi Gelecek…

BAĞ-KUR ve SGK kurumlarından emeklilere rahat bir nefes almaları için ek ödeme geliyor. 5 bin TL tutarında olan ödeme vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlara ödenecek olan ek ödeme daha rahat nefes almalarını sağlıyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda 2022 yılında da emeklileri düşünmeye başladı. Yarış haline gelen kampanyada bankalar emekliler için her geçen gün yeni kampanya düzenliyor. Uygulamaya koyulacak yeni kampanyanın karşılıksız olmasının yanı sara geri ödemesiz olarak 5 bin TL ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR ve SGK kurumları tarafından emekliler için verilecek olan ek ödemeler sayesinde rahat nefes almaları sağlanacak. Milyonlarca emekli vatandaş ocak ayında zamlı maaşlarını almış oldu. Tuik tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarının son durumu belli olmuştu. Emeklileri sevindirecek olan haber sadece bunla bitmiyor. Bankalar emeklilere ödeyecekleri promosyon ücretlerin de güncellemiş oldu.

Emekli vatandaşların başvuru yapmaları halinde maaşların iki katı oranında promosyon ödemesi alabilecek. TEB tarafından emeklileri sevindiren haber sabah saatlerinde geldi. ATM üzerinden ya da banka şubelerine başvuru yapmaları durumundan nakit promosyondan faydalanabilecek.

Emekli vatandaşların faydalanabilecekleri promosyon tutarları almış oldukları maaşlara göre şekilleniyor. Banka verileri göz önüne alınarak promosyon tutarları güncellendi. Bunun yanı sıra diğer bankalar da promosyon tutarlarını güncellemiş oldu. Emekli vatandaşların akıllarındaki sorular ne yüksek promosyon ne kadar? Tüm emekli vatandaşlar merak içinde gelecek bilgiyi bekliyor. Konu ile ilgili tüm detayları haberimizde bulmak mümkün.

TEB Promosyon Ödemesi Yapacak!

Tüm bankalar 2022 yılında geçerli olacak promosyon ücretlerini güncelledi. Güncelleme yapan bankalardan arasında bulunan TEB bu konuda ön plana çıkan bankalardan bir tanesi. Emekli kişilere verilecek olan promosyon tutarını 2 500 TL olarak güncelledi. Referans olarak getirilen her bir kişi için de 250 TL ek ödeme imkânı sunuyor. 10 kişi ile sınırlanan kampanyada toplam ödeme 5 bin TL dir.

İşbankası’nın Emekli Promosyon Ödemesi 2000 TL

Emeklilere promosyon konusunda ön planda olan bankalardan bir tanesi de İşbank’tır. Emekli vatandaşlara 2 bin TL tutarında ödeme yapmayı belirten banka, ödemelerden yararlanmak isteyen kişilere şubelerden veya ATM den başvuracaklarını belirtiyor.