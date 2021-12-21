Emeklilerde Bankamatik Kartı Kullananlara 3.000 TL Ödeme Yapılacak!

Emeklilerde bankamatik kartı kullanan kişilere 3.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeler sadece emeklilere yapılacak… Emekli olup bankamatik kartı kullanan kişilere 3.000 TL tutarında ödeme yapılacağı hakkında son duyuru yayınlandı. Bankamatik kartı kullanan bütün emekliler, bu ödemeleri hesaplarından alabilecek. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Bankamatik kart sahibi olan emeklilere 3.000 TL ye kadar olan ek ödemeleri banka hesaplarına yatmaya başladı. Nakit açısından sıkıntısı yaşayan emekli vatandaşlara yönelik yapılan bu kampanyada 3.000 TL ye kadar olan tutarları hızlı bir şekilde almak mümkün.

Maddi yönden emekli olan vatandaşlara yardımda bulunan bankalar 3.000 TL ye kadar varan tutarları hızlı bir şekilde emekli vatandaşların hesaplarına yatırması ile artı para veya nakit avans limitini tanımlamaya başladı. Sizlerde bu imkândan faydalanmak istiyorsanız geç kalmadan başvurunuzu yaparak 3.000 TL nin sahibi olabilirsiniz.

Vakıfbank’ın Emekli Ödemesi Nasıl?

Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, kendi hesapları üzerinden emekli olan vatandaşlara 3.000 TL tutarlı nakit ödemesi yapmaya başladı. Bu ödemeleri hızlı bir şekilde emekli müşterilerine sunuyor.

3.000 TL tutarlı olan bu ek ödemelerden faydalanmak isteyen emekliler Vakıfbank’ın mobil uygulamasını kullanabilir. Uygulamaya giriş yapılarak hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler.

Artı para olarak bilinen bu ödeme nakit avans olarak da kullanılabiliyor. Vakıfbank üzerinden de emekli maaşı alınıyor ise ayrıca 750 TL ye kadar özel promosyon alınabilir. 250 bin TL kadar da ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir.

Ziraat Bankası Ek Ödeme İle 3 Bin TL’yi Emeklilerin Hesaplarına Yatırıyor

Devlet bankasın olarak hizmet veren Ziraat Bankası emekli vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bankalara arasında yer alır. Emekli müşterilerine, bankamatik kartların kullanmaları halinde 3.000 TL tutarlı artı para ödemesine hızlı bir şekilde ödeme yapıyor. Bankanın mobil uygulamasına girilerek yâda banka şubelerine gidilerek başvuru yapılabilir.

Bunun yanı sıra müşteri hizmetleri ile nakit avans hakkında detaylı bilgi alınabilir. Sizlerde nakit ihtiyacı hissediyorsanız Ziraat Bankası’na ait bankamatik kartınız mevcut ise bu imkândan faydalanabilirsiniz.