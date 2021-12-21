Ziraat Bankası TC Vatandaşı Olanlara 30.000 TL Ödeme Yapacak, Banka Müdüründen Duyuru Geldi, Düşük Faizli Olacak

Ziraat Bankası üzerinden son dakika kampanyası ile birlikte 30000 TL kadar ödeme alabileceksiniz. Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden düşük faizli kredi başvurusu başlattı. Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden son dakika kampanyası ile birlikte 30000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, başvuru yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 30000 TL kadar ödeme almak istiyorsa, başvuru şartlarına uygun olması ile birlikte hemen kredi kullanabilir. Ziraat Bankası, 30000 TL'ye kadar olan bu ödemelerde 36 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunacaktır.

Ziraat Bankası, 30000 TL'ye kadar yapmış olduğu bu kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunacaktır.

Ziraat Bankası banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için hazırlamış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasına kendi resmi internet sitesi üzerinden, Müşteri Hizmetleri ve bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvuru alacak.

Bankanın yatmış olduğum son dakika, kredi kampanyası ile birlikte 30.000 TL hemen aynı gün içinde ödeneceği duyurudu. Bu kampanyaya katılmak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda onay alacaklardır.

30 bin TL başvuru

Ziraat Bankası, 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bu bankanın internet bankacılığını kullanmak istiyorlarsa bankadan müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya banka şubelerinden ve internet şifresi oluşturması gerekiyor.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlara 30000 TL'ye kadar kredi onayı alırsa hemen aynı gün içinde bu kredi onayı sizin hesabınıza yatacaktır.

Kredi almak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ayı, erteleme, toplamda 36 ay vadeli olarak sizlere işlem yapacaktır. Kredi kullanmak isteyen kişiler, ayrıca banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte diye kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 30000 tele onay almaları için sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması gerekmektedir. Emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek emekli maaş üzerinden daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir.