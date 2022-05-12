Az önce açıklandı: emekli maaşı 1425 TL fazla ödenecek, ATM'den anında çekebilirsiniz! SSK ile BAĞ-KUR emekli vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. Buna göre mayıs ayı kampanyaları kapsamında 2750 TL yapılan bir ödeme yapıldı. Hatta 3 bin TL'ye kadar çıkabilmekte bu rakam. İşte karşınızda bazı kampanyalar ve çok daha fazlası haberimizde...

Bünyesinde bulunan müşteri sayısını artırmak amacıyla bankalar geri avantajlar sunmaya devam ediyor. Buna göre SSK ile bağ-kur emekli vatandaşlarına sunulan promosyon ödemeleri de çeşitli yeni kampanyalar ilan edildi. Ödemeleri 500 TL'den başlayıp 2750 tl ye kadar Çakmaklar. Durum böyle olunca en avantajlı bankanın hangisi olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Buna göre emekli vatandaşların promosyon almaları açısından tek bir koşul yer almaktadır. Bu şart ise genel itibarıyla maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekli vatandaşları ödemeler yapılmaktadır.

Promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özel bankalar tarafından geliştirilen kampanyalarla ödemeler artışa geçince kimi kamu bankaları da aynı şekilde promosyon ödemeleri de artış yapma kararı aldı. Mayıs ayı kampanyaları kapsamında 2.750 liraya varan promosyon ödemeleri yapılırken sunulmakta olan bu ay içerisinde 3000 tl ye kadar çıkabilmekte.

Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar?

1500 TL'den 2.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 2300 TL dir 2750 tl ye kadar bir emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar?

675 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılıyor. Buna göre bir otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlara ek bir şekilde maaşa 1425 TL ile 1750 TL arasında bir ek ödeme yapılmakta.

İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Alınan maaşları göre 2250 TL den başlayıp 2.500 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapan Denizbank tarafından sağlanmakta olan bankacılık uygulamalarına katılım sağlamak isteyen emekli vatandaşları birbirinden değişik fırsatlar bekliyor.