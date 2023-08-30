Emekli maaş promosyon kampanyalarının Eylül ayı tarifeleri ING Bank ve İş Bankası tarafından açıklandı. Bankaların emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında karşılıksız ödeme yapmasını içeren bu kampanyalar Türkiye'de çok araştırılan konulardan biri.

Bankalar her ay emeklilik promosyon kampanyaları düzenliyor. Her ayın başında o ay için güncellenen ve duyurulan kampanyalar açıklanıyor. Eylül 2023 emeklilik promosyon kampanyaları da artık şekillenmeye başladı. Şu ana kadar sadece iki banka yeni kampanya duyurusu yapmış olsa da emekliler diğer bankalardan gelecek güncellemeleri merakla bekliyor. Peki bahsi geçen iki banka tarafından emekli maaş promosyon kampanyaları yoluyla yapılan bu ödemeler ne kadar? İşte detaylar.

İŞ BANKASI EYLÜL 2023 PROMOSYON ORANLARI

Türkiye İş Bankası, emekli maaşlarını teşvik etmeyi amaçlayan Eylül 2023 kampanyasını geçtiğimiz günlerde açıklayan bankalardan biri. İş Bankası yaptığı resmi açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon tutarlarının güncel bir dökümünü şöyle açıkladı:

- Maaşı 3 bin500 liraya kadar olanlara 4 bin 500 lira,

- Maaşı 3 bin 500 lirayla 7 bin 500 TL arasında olanlara 5.250 TL,

- Maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar 6.750 TL promosyon verilecek.

- Son olarak, maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL tutarında cömert bir promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING BANK EYLÜL 2023 PROMOSYON ORANLARI

ING Bank, emeklilere heyecan verici avantajlar sunan emeklilik promosyon kampanyasında bir güncelleme yaptığını duyurdu. Eylül ayı sonuna kadar hak sahipleri, maaş dilimlerine göre ING Bank'tan cömert promosyon ödemeleri alabilecekler:

- Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL promosyon ödemesi yapılacak.

- Maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar ise 5.950 TL promosyon ödemesine hak kazanacak.

- Maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar için promosyon ödemesi 7.650 TL olacaktır.

- Son olarak, 10.000 TL veya daha fazla kazanan bireyler 8.500 TL'lik önemli bir promosyon ödemesi alacaklardır. ING Bank'ın emekli müşterileri de 1.500 TL'lik ek promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Bu tekliften yararlanmak için emekli müşterilerin üç adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri yeterli. Böylece ING Bank'tan emekli maaşı promosyon ödemesi olarak toplam 10.000 TL alabilecekler.