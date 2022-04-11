Emekliler İle Dul Ve Yetim Aylığı Alanlar İçin En Düşük Faiz Hangi Bankada? İhtiyaç kredisi problemi yaşayan emekli vatandaşlar açısından en düşük faiz oranı kamu bankalarından diğer taraftan devlet bankaları emekli vatandaşlardan düşük limitli kredi ihtiyaçlarını özel paketler de sunuyor.

Emekliler için ilan edilen ihtiyaç kredileri neler?

İhtiyaç kredisi kampanyalarında en çok dikkat çeken banka yine Halk Bankası oldu. Emekli maaşını veya dul yada yetim aylıklarına Halk Bankası'ndan alan vatandaşlar açısından Halkbank, iki ayrı kredi kampanyasına peş peşe duyurdu. Bir kampanyaya baktığımızda düşük limitli hızlı ödemeli kredi paketinden uğraşırken diğer paket ise daha yüksek limitler açısından sağladı.

Halkbank 5000 TL ihtiyaç kredisi detayları neler?

Maaşını ya da emekli aylıklarını Halk Bankası üzerinden alan vatandaşlar açısından geçerli olacak bir kampanyaya imza atıldı. Emekli mini kredisi adı altında müşteriler, 5000 TL'ye kadar anlık ihtiyaç kredisi alabilir ve geri ödemelerini aylık yüzde 1.58 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şekilde alabilir.

Halkbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi detayları neler?

Halk Bankası'nın 2 kampanyasına baktığımızda ise daha da kapsamlı bir kredi kampanyası ile karşılaşıyoruz. Müşteriler, mutlu emekli ihtiyaç kredisi ile 100.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisini anında çekebiliriz. 50.000 TL için 36 ay vade seçeneği sunulurken 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için 24 aylık vade seçeneği şeklinde ihtiyaç kredisini kullandırılması mümkündür.