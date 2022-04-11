Kredi Kullananların Dikkatine! Bankalar, Aldıkları Binlerce TL'yi Geri Ödüyor! İşte Yapmanız Gereken Şey. Bankalardan kredi aran milyonlarca vatandaş, parasını geri alabilecek. Son dakika mahkemeden çıkan karara göre şimdiye kadar 3 milyar lira tazminat ödendi.

Bankalar O Paraları Geri Veriyor

Bankalardan kredi çekerken yapılan hayat sigortası ile alakalı çok önemli bir karara vardı. Daha önce bankadan kredi çekerken kendisinden tahsil edilmiş olan hayat sigortası bedelinin iadesi açısından mahkemeye başvuran vatandaşın lehine bir karar alındı. Bu karar, emsal karar Sayıldı ve buna göre vatandaşların bir dilekçe yazmaları sureti ve daha önce bankalardan çekmiş oldukları krediler için yapmış oldukları hayat sigortaları ödemelerinin tamamını hesaplarına geri iade edilecek.

400 Bin TL Tutarında Çekilen Kredi İçin 3783 TL İade Edildi

32 yaşındaki bir vatandaş, 2020 senesinde 400 bin TL tutarında konut kredisi çekti. Banka, onay verildikten sonra kredi için bir şahsa 3822 TL'lik prim bedeli olan hayat sigortası da yapıldı. Şahıs, bankaya bu hususta itiraz etti fakat bankadan olumlu bir netice alamadı. Durumdan rahatsız olan kişi, şimdi de durumu bankanın genel müdürlüğü'nü iletti. Ancak yine sonuç değişmedi. Konuyu Ümraniye tüketici hakem heyetine taşıyan şahıs, sigorta priminin kendisine iade edilmesi ile alakalı dava açtı. Yapılan incelemeler neticesinde talebi kabul etti ve bankanın tahsil etmiş olduğu 3783 TL'nin şahsa iade edilmesine karar verdi. Bu kez banka avukatları kararın iptali için soluğu Anadolu 1. tüketici mahkemesine taşıdı. Söz konusu hayat sigortası tahsili açısından müşterinin bilgilendirildiğine ve bu konudan haberdar olduğu için yapılan işlemin de aynı şekilde yönetmelik gereği tüketici hakem heyeti kararının İptal edilmesini istedi.