Emekliler İçin Devletten 8 bin 500 TL’lik Ödeme Yolda: Başvuru Yapan Emekliler Hesabını Kontrol Etsin

Emekliler acil nakit gereksinimi duymaları halinde devlet desteğiyle sağlanan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak şartıyla 8 bin 500 TL’lik ödeme alabilecektir. Emekli maaşınızı şayet Vakıfbank, Ziraat Bankası, PTT ya da Halkbank aracılığıyla alıyorsanız devlet desteğiyle sunulacak olan 8 bin 500 TL’lik krediden de istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Kredi notunuza bu durumda bakılmayacaktır.

8 bin 500 TL’lik Kredi Geldi Bile!

Emekli maaşınızı bahsi geçen bankalardan alıyorsanız kimliğinizle gelmeniz yeterlidir. Gelir belgesiz ve tamamen masrafsız bir biçimde bu krediyi alabilirsiniz. Temmuz ayı sonuna dek başvurularını yapmayı dileyen bireylere otuz altı ay vadeli bir biçimde 50 bin TL’ye dek yapılacak olan tüm ödemelerde banka gelir belgesi talep etmeden bir hayli düşük faiz oranlarıyla beraber kredi olanağı tanımaktadır.

Devlet desteğiyle verilen bu kredi olanaklarında emekli maaşını kamu bankası üzerinden çekme şartı sunulmaktadır. Dilediğiniz zaman maaşınızı bu bankalara taşıyabilirsiniz. 50 bin TL üzerindeki kredi olanaklarında 100 bin TL’ye dek onay alınabilir.

100 bin TL üzerindeki kredi çekimlerinde ise 12 ay vadeli şekilde işlem yapılır. Yüksek limite sahip kredi çekebilmeniz için gelir düzeyinizin de yüksek olması gerekmektedir.

Aksi halde banka size yüksek limite sahip bir kredi veremez. O nedenle herkesin gelir düzeyine uygun bir biçimde seçim yapılır.