WikiLeaks'ten Assange, İngiltere'nin ABD'ye İadesine İtiraz Etti

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, 10 yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesinin son adımı olan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması için ABD'ye iadesini engellemek için Londra'daki Yüksek Mahkemeye başvurduğunu söyledi.

50 yaşındaki Avustralya doğumlu Assange, ABD makamları tarafından, WikiLeaks'in Washington'un yaşamları tehlikeye attığını söylediği çok sayıda gizli ABD askeri kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınlamasıyla ilgili bir casusluk suçlaması da dahil olmak üzere 18 suçlamayla aranıyor.

Geçen ay, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Assange'ın iadesini onayladı ve ofisi, İngiliz mahkemelerinin iadenin insan haklarıyla bağdaşmayacağına karar verdiğini ve kendisine uygun şekilde muamele edileceğini söyledi.

Kardeşi Gabriel Shipton, Assange'ın hukuk ekibinin Cuma günü bu karara Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunduğunu doğruladı. Mahkemenin temyizin görülmesi için onay vermesi gerekiyor, ancak yasal davanın sonuçlanması aylar sürecek gibi görünüyor.

Shipton, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Avustralya hükümetini bu kabusu sona erdirmek için davaya derhal müdahale etmeye çağırıyoruz" dedi.

Cuma günü Assange'ın eşi Stella, serbest bırakılmasını talep etmek için İngiltere içişleri bakanlığı önünde gösteri yapan düzinelerce insan arasındaydı.

Efsane, 2010 yılının sonunda, İsveç'in Assange'ın cinsel suç iddiaları nedeniyle İngiltere'den iadesini talep etmesiyle başladı. 2012'de bu davayı kaybettiğinde, yedi yıl yaşadığı Londra'daki Ekvador büyükelçiliğine kaçtı.

Sonunda Nisan 2019'da sürüklendiğinde, İsveç'in aleyhindeki davası düşmesine rağmen İngiliz kefalet koşullarını ihlal ettiği için hapse atıldı. Haziran 2019'dan beri ABD'ye iadeyle mücadele ediyor ve hapiste.

"Bununla savaşacağız. Patel'in iadesini onaylamasının ardından eşi Stella gazetecilere verdiği demeçte, her temyiz yolunu kullanacağız" dedi.

Suçlu bulunursa onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir, ancak destekçileri onu basın özgürlüğü şehidi olarak gösteriyor.

79 yaşındaki destekçi Gloria Wildman, Cuma günkü protestoda AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Gerçeği söylediği için hapisteydi" dedi.

Julian Assange özgür değilse, biz de değiliz, hiçbirimiz özgür değiliz” dedi.