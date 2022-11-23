Emekliler İçin Destek Ödemesinde Müjde! Destekleri Almak İçin T.C. Kimlik Yeterli Olacak

Emekliye Süper Müjde, 5000 TL 10000 TL 20000 TL Destekleri Alabilmek İçin Yapmanız Gereken Çok Basit, T.C. Kimlik Yeterli. Emekli olan kişilere, 5000 TL ve üzerinde destekler veriliyor. İşte detaylar...

Emekliler için müjdeler devam ediyor. Devlet destekli olarak bankalar üzerinden verilen ödemeler 5 bin liradan başlayarak 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Emekli olan vatandaşlar bu paketlerden faydalanabilmek için T.C. kimlik numaraları ile başvurabilecek. İhtiyaç sahibi olan emekli vatandaşlar bankalar üzerinden başvuru yaparak ödemeleri alabilirler. Pandemi dönemde olduğu gibi, pandemi sonrasında da bankalar emekliler için sürekli olarak kampanya yürütüyor. Güncel kampanyalar ile emeklinin yanında olan bankalar kampanyalarına devam ediyor. Kredi şartlarını sağlayan vatandaşlar başvurularını yaparak krediyi kullanabilirler. Kredi veren bankaların internet siteleri üzerinden yapılan duyuruları dikkate alarak kredi başvurusu yapabilirler.

Kamu bankası olarak hizmet veren bankalar arasında bulunan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın önderliğinde başlatılan kampanya özel bankalar da dahil oldu. Bankalar üzerinde yapılacak olan kredi işlemlerinde faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak mümkün.

Ziraat Bankası Şubeye Gitmeden Kredi Onayı Veriyor

Kamu bankası olarak bankacılık sektöründe hizmet faaliyeti yürüten banka, 36 ay vadeli 5 bin lira ve üzerinde emekli kredisi veriyor. Banka tarafından yürütülen kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar başvuru yaparak krediyi hemen kullanabilirler. Banka 5 bin lira ve üzerindeki tutarlarda kredi almayı düşünen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden başvurularını yapabilirler. Mobil uygulama üzerinden veya internet bankacılığı ile kredi başvurusu yapabilirler.

Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması kullanılarak 5 bin lira ile 20 bin lira tutarındaki kredi paketlerinden birini tercih ederek başvuru formunu doldurmaları gerekir. Form doldurularak gerekli kredi işlemleri başlatılmış olur. Başvurunun ardından olumlu sonuç alındığında kredi onayı verilir. Ziraat Bankası onay verilmiş olan tutarı hemen hesabınıza aktararak kullanıma açar. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden almaları halinde kredi notları düşük dahi olsa onay alabilecek. Banka herhangi bir şarta bağlı kalmadan kredi imkânı sunar.