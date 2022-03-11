Emekliler dikkat! 31 Mart’a kadar başvuru yapın, paranızı alın! Kamu ve özel bankalara ülkemizdeki emekli vatandaşlara yönelik kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Özellikle emekli müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bazı kampanyalarda özel fırsatlar da sunmaktadır.

Özellikle emeklilere verilecek olan emekli maaşı promosyon ödemeleri ise bankalar tarafından en çok kampanya düzenlenen ürünler arasında yer almaktadır.

Bununla beraber son günlerde kampanyaları ile adından sıkça söz ettiren yapı kredi bankası emeklileri için özel bir promosyon kampanyasının haberini kamuoyuyla paylaştı. Banka, emekli maaşına kendi bankasına taşıyan emekliler için bir defalık olmak üzere önemli bir promosyon ödemesini gerçekleştirecektir.

2750 TL’ye kadar olan promosyon ödemelerinde İsa son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlenmiştir.

2.750 TL PROMOSYON DETAYLARI;

20 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri kapsamında emekli maaşını üç sene boyunca yapı kredi bankası üzerinden almayı taahhüt eden emekli vatandaşlar için banka, 2750 TL’ye varan tutarlar da nakit olarak promosyon ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Emekli maaşını tutarına bağlı olarak yapılacak olan promosyon ödemelerinde ise en düşük ödeme 1650 TL olarak açıklanmıştır. Bununla beraber maaşını bankaya taşıyan kişi iki adet yeni fatura için otomatik ödeme talimatı verir ise 100 TL olarak ek ödeme hakkına da faydalanabilecektir.

Promosyon ve kampanya ödemelerinin yanında emeklilerin nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2000 TL tutarında esnek hesap tanımlaması da yapılmaktadır. Bununla beraber eğer bankanın kredi kartı kullanılıyor ise yapılan harcama tutarlarında da yine kendilerine ek olarak nakit ödemeleri yapılabilmektedir.