Son Dakika: E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapanlar Artık Hesaplarına Kolayca Nakit Alacak. e-Devlet hizmetlerine yeni bir hizmet daha eklendi. Özellikle ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak olan sosyal yardım başvuruları için izlenen yollar vatandaşları zorladığından dolayı aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı bu başvuruları için e-Devlet üzerinden başvuru sürecini başlatan yeni bir hizmete adım atılmıştır.

Bu konuda yapılan açıklamaya göre sosyal hizmet başvuruları artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecektir. Bu sayıda vatandaş da e-Devlet üzerinden sosyal yardım ve sosyal hizmetler kapsamındaki bilgileri detaylı bir şekilde ulaşabilecektir.

Bununla beraber aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı vatandaşın hizmetleri erişimini kolaylaştırabilmek adına Aile Destek adında bir mobil uygulama da geliştirmiştir. Bu uygulama üzerinden vatandaşın ulaşmak istediği çocuk hizmetleri, engelli hizmetleri, aile hizmetleri, kadına yönelik hizmetler, yaşlı hizmetleri, sivil toplum hizmetleri ile beraber yurtdışı hizmetleri gibi kalemleri oldukça kısa sürede kolay bir şekilde ulaşabilecektir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Bakanlık tarafından geliştirilen bu uygulamanın yanında vatandaşların başvurmak istediği sosyal destek ve hizmet kalemleri aynı zamanda e-Devlet üzerinden de başvuruları imkan tanımaktadır. Bu sayede vatandaşlar ihtiyaç duyduğu hizmetlere hem e-Devlet üzerinden hem de bakanlığın geliştirdiği mobil uygulama üzerinden sorunsuz bir şekilde erişilebilecektir. Başvuru kolaylığının yanında vatandaşların sıkça merak ettiği başvuru şartları ya da yardım kalemlerinin detayları gibi bilgilere de hem mobil uygulama üzerinden hem de e-Devlet üzerinden hemen erişim imkanı sağlanmaktadır. Aynı zamanda başvuru yapılan sosyal hizmet ve yardım adımlarının sonuç bilgisine de erişim sağlanabilmektedir.