Emekliler Bayram Edecek, İkramiyeler Hesaplara Yatacak

Milyonlarca emekli vatandaşa son dakika bayram ikramiyesi haberi geldi. Bayram ikramiyeleri, emekli milyonlarca vatandaşın hesabına yatıyor. Emekli vatandaşlara ödenecek Bayram ikramiyeleri ile alakalı tarih böylelikle belirlenmiş oldu. Emekli vatandaşlara verilecek bayram ikramiyesi ile alakalı ayrıntılar netlik kazandı. Emekli bayram ikramiyesi ile alakalı 4 formül şu anda masada yer alıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi 2022 de ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman geçecek? 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlasını merak ediyorsanız haberimizin devamını takip ediniz.

Bayram İkramiyesi Nedir?

Bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlara SGK alakalı mevzuat kapsamında aylık ya da gelir alan hak sahiplerine gerçekleştirilen bir ödemedir. Emekli bayram ikramiyesi kaç para? Bu yıl bayram ikramiyesi ile alakalı masada birkaç formül var.

Emekli İkramiyesinde İlk Formül Nedir?

Enflasyon oranında artış yapılması ile beraber 2021 enflasyon rakamının %30 6.08 şeklinde gerçekleşmesi yaşanmıştı. İkramiye ise senelik enflasyon rakamlarına göre arttırılırsa ödemeler 1100 TL'den 1496 TL'ye çıkabilecek

Emekli ikramiyesinde ikinci Formül nedir?

Bu yılbaşında bazı vergi, harç ile cezaların güncellemesi ile beraber %36 oranında yeniden bir değerleme oranı baz alınmıştır. Eğer ki bu artış aynı şekilde ikramiyelere yansıtılırsa bin 100 TL'lik tutar otomatik bir şekilde 1498 TL'ye çıkacak.

Emekli ikramiyesinde üçüncü Formül nedir?

Diğer taraftan emekli vatandaşların alacakları en düşük bayram ikramiyesinin 1500 TL olacağı ifade ediliyor. Ramazan Bayramı'na sadece birkaç gün kala emekli vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda ne kadar emekli ikramiyesi alacaklarını merak ediyor. Sıralamış olduğumuz 3 formülden birinin tutması halinde otomatik bir şekilde emekli ikramiye tutarları da artacak.