Emekliye Sıcak Gelişme: Emeklilere 2000 TL Verilecek! Son Dakika Haberine Göre Her Emekli Başvuru Yaparak Alıyor. Sizlerde emekli maaşınız üzerinden hemen işlem yapabilirsiniz. Şekerbank tarafından milyonlarca emekli vatandaşı oldukça yakından ilgilendirecek ve de sevindirecek çok önemli bir duyuru yayımlandı. Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre emekli vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. Maaşını Şekerbank üzerinden 3 yıl boyunca kalma sözü veren emekli vatandaşlara 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

2022 Şekerbank Emekli promosyonu Ne Kadar?

Şekerbank tarafından gerçekleştirilen ilan devamında maaş ödemelerinin şeker banka taşınması durumunda emekli vatandaşlara 2.000 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yapılacağı açıklandı. Diğer taraftan yapılan ilanın devamında 0 ile 1499 TL aralığında maaş alan müşterilere 1500 TL ve 1.500 lira ile 2 bin 499 TL arasında maaş alan müşterilere ise 1750 TL ve en son olarak da 2.500 TL ve daha da üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 2000 TL'lik nakit promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.

Birden Fazla Maaş Alınması Durumunda Nasıl Bir Yöntem Uygulanacak?

Birden fazla maaş alınması durumunda bu maaşları için promosyon isteğinde bulunulması halinde maaşların toplamı dikkate alınmak suretiyle bir tek promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

2022 senesi içerisinde kamu bankaları ve özel Bankaların emekli vatandaşlara verecekleri promosyon ödemeleri tutarları göz önüne alındığında kamu bankalarının (Ziraat Bank, Halkbank, VakıfBank) ödedikleri emekli promosyon tutarlarının 500 TL den başlayıp 750 TL'ye kadar çıktığı görülmüştür. Diğer taraftan özel bankalar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında ise emekli promosyon ödemelerinin 3000 TL'ye çıktığı görülüyor.