Emekliler Bankalarda Problem mi Yaşıyorsunuz! Devlet İmdadınıza Yetişti. 50.000 TL Ödeme Alabilirsiniz!

Devlet destekli nakit kampanya ile emeklilerin yüzü gülecek. İhtiyaçlarını giderme ve borçlarını kapatma adına emeklilere devlet tarafından destek verilecek. Emeklinin yüzü artık gülecek. 50 bin liraya kadar ödeme yapılacak.

Devlet destekli nakit kampanyasında emeklinin yüzü artık gülecek. İhtiyaçların giderilmesi ve borçların kapanması için 50 bin liraya kadar ödeme yapılacak.

Alınan bilgiye göre vatandaşlara anında nakit imkânı tanınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre her üç banka da 50 bin liralık ödeme yapacağını ifade etti. Başta Ziraat Bankası olmak üzere emekli maaşlarını kendi bankalarına getiren vatandaşlar 36 ay vadeli seçenek ile kredi kullanabilecek.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50 bin lira tutarında ihtiyaç kredisi için emekli vatandaşlara kampanya başlattı. Bankalar tarafından başlatılan kampanyaya emekli maaşı alan vatandaşlarda katılabilecek. Özellikle emekli vatandaşlar için düşünülen kampanya da düşük faiz oranları kullanılacak. Katılım sağlamak isteyen emekli vatandaşlar başvuru yapmaları için icralık olmamaları gerekir.

Halkbank Emekli Kredisi

Halkbank üzerinden kredi alınabilmesi için aynı kriterler geçerlidir. Emekli maaşlarını Halkbank üzerinden almaları halinde kredi avantajlarından faydalanılabilecek. Başvuru için internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilir.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi faiz oranları ve aranan koşullar ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli emekli kredisi alınabilecek. Devlet destekli kredide 36 ay vade seçeneği ve 50 bin liralık limit mevcut. Emekli vatandaşların, emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları halinde, limit 50 bin liranın üzerine de çıkabilecek. Kredi kullanacak vatandaşlara 3 aylık erteleme fırsatı sunuluyor. Bunun yanı sıra banka şubelerine giderek veya bankanın mobil uygulaması kullanılarak da kredi için başvuru yapılabilir.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Emekli maaşını Vakıf bank üzerinden alan emekli vatandaşlar, aynı şekilde 50 bin lira tutarlı ödemeleri mümkün gözüküyor. Emekli maaşlarını banka üzerinden almaları durumunda 50 bin lira üzerinde destek alabilecek. Sizlerde emekli maaşını üç bankadan birine taşımanız halinde yüksek limitli krediden faydalanabilirsiniz.