Son Dakika Haberi Geldi… Banka Hesabınıza 8 bin TL Gelmiş Olabilir: Kontrol Edin! Ekonomik problemlerle mücadele etmeye çalışan bireylere bankalardan mutlu eden bir haber gelmiş oldu. Az düzeyde faize sahip ve ödeme açısından sorun çıkarmayacak büyük bir fırsat kapıda diyebiliriz. Bahsi geçen fırsat doğrultusunda nakde gereksinimi olan birçok vatandaşa profesyonel manada bir destek gelmesi söz konusudur. Bankalar kişilere kredi ve aynı zamanda da nakit avans kapsamı içerisinde 8 bin TL verecek. Bu önemli ödemeden faydalanmak isteyen kişilerin Ziraat Bankası, Garanti Bankası veyahut İş Bankası müşterisi olması zorunlu tutulmaktadır.

Bu vatandaşlar alakalı nakit ihtiyacı için bahsi geçen bankaların bireysel müşterisi olmalıdır. Şubeyi ziyaret dahi etmeye lüzum kalmadan internet bankacılığı aracılığı ile nakit kampanyasından yararlanabileceksiniz. Bununla beraber onaylanan bu önemli tutar doğrudan banka hesaplarınıza yansıtılmaktadır. Gelir belgesinin de gerekmediğini belirtelim istedik. Bankanın maaşlı bir müşterisi olmanız da gerekmez, bireysel müşteri olmanız kafi olacak demektir.

Garanti BBVA’dan Gelen 8 bin TL Kampanyası

Garanti BBVA müşterileri de 8 bin TL kampanyasından faydalanabilecek. Bunun için de nakit kullanmaya imkan tanınmış olacak. En fazla 36 aylık vade oluşturma hakkınız vardır. Bunun haricinde dilerseniz ilk aydan bile taksit ödeyebilirsiniz. Tam tersini yaparak üç ay ertelemeli biçimde de ödemelere başlayabilirsiniz. İş Bankası ve Ziraat Bankası için de durumlar genel olarak böyledir.