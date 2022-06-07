Anında 2000 TL Ödemeler Başlıyor! Tüm Maaşlılar Faydalanabiliyor

Akbank’tan ardı ardına güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sabit geliri olanları yakından ilgilendiren bu kararla birlikte düzenli sabit geliri olan herkese 2.000 TL ödeneceği açıklandı. Tüm merak edilenleri sizin için araştırarak bir araya topladık.

Akbanktan Ödeme Haberleri

Akbank bu tarz ödeme konuları söz konusu olduğunda diğer özel bankalardan bir adım daha öne çıkmaktadır. Son dönemlerde referans emekli aylıkları başta olmak üzere pek çok konu başlığında Akbank’ın ayrıcalıklı dünyasından yararlanmak mümkün oluyor. Peki ama bu para ve ödemeler ne şekilde yapılıyor?

Emeklilerde Faydalanabilir mi?

Şimdilik emekliler için promosyon ödemelerinin de yapılmış olması mümkün olduğu için iki veya daha fazla kampanyanın bu ödemeler kapsamında birleştirilmesi mümkün değil gibi görünmektedir. Yine de yeni ödemeler ön plana çıktıkça Akbank veya diğer bankaların ilgili haberlerini buradan takip edebilirsiniz.

Ödemeler 2.000 TL’ye kadar Yapılıyor

Ödemeler için bankacılık piyasasında son dönemlerde pek çok yenilik ve haberlerin gündeme geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle Akbank bu konuda ayrıcalıklı bir banka olarak öne çıkmaya devam ediyor. Peki ama bu işlem nasıl yapılıyor? Öncelikle düzenli bir gelirinizin olması şart! Bu bankacılık kampanyaları uyarınca düzenli gelir maaş, kira ödemesi yada daha farklı bir ödeme olabiliyor. Bu şekilde ödemelerinizi düzenli olarak Akbank’a taşıyarak aylık 2.000 TLYe kadar promosyon seçeneğinden de son derece hızlı bir şekilde yararlanmanız mümkün olabiliyor.

Doğal olarak banka, bu ödemeleri herhangi bir şart olmaksızın yapmıyor. Öncelikle belirtilen şartları taşıyor olmanız gerekir. Hiç şüphesiz bu konuda ön plana çıkan şart öncelikli olarak gelirin taşınmasıdır. Akbank maaş ödemesi yada diğer ödeme seçeneklerinin bankaya taşınması şart koşuyor.

Ödemeler ChipPara İle Yapılıyor

Programa katılmak için öncelikle maaşınızı taşıyorsunuz ve vadesiz TL hesaplarınıza bir sene boyunca düzenli olarak ve tek sefer halinde giriş yapılmış olması da şartlar arasında yer alıyor. Bu şekilde bir işlemden faydalanmanız durumunda tek seferde hesabınıza 1500 TL chippara yatırılıyor. Sonrasında ise bu chipparaları üye iş yerlerinden yararlanarak kullanabiliyorsunuz.

Başka Avantajları da Yok Değil

Banka sizi her anlamda müşterisi olarak görüyor ve sabit müşterilerine sunduğu avantajlardan da faydalanmanızı sağlıyor. Başka bir deyiş ile şunu söyleyebiliriz ki maaşınızı yada sabit gelirinizi bu bankaya taşımanız durumunda düzenli olarak emekli ve diğer maaş müşterilerine verdiği ayrıcalıklardan sizin de yararlanmanıza olanak sağlıyor.

Peki ama bu ayrıcalıklar arasında neler var? Öncelikli olarak 1 sene boyunca ücretsiz eft ve havale işleminden yararlanabiliyorsunuz.

Bu da başka bankalarla alakalı kredi ödemesi, kredi kartı ödemesi ve şahsi ödemeleriniz söz konusu olduğunda son derece yerinde ve ayrıcalıklı bir seçenek olarak ön plana çıkmakta. Bunun dışında ortak atmler üzerinden para çekme gibi avantajları olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Her Ay Masrafsız Faizsiz Artı Para Avantajı

Bankanın yeni müşterilerine özel olarak sunduğu masrafsız artı para fırsatından da rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak yapmanız gereken atmler aracılığıyla artı para çekmektir. Bu işlem için de her ayın son üç günü bu şekilde masrafsız ve hızlı bir şekilde artı para imkanından yararlanmanız da mümkün olmaktadır. Detaylı bilgi sahibi olmak ve farklı seçeneklere göz atmak için sizde Akbank’ın ayrıcalıklı seçeneklerine son derece hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu ara Akbank kampanyalarını yakından takip etmekte fayda var. Çünkü özellikle son dönem içerisinde bankacılık ürünlerinde ciddi bir sıçrama yaptılar.