Emekli ve Çalışanlar bu haberi bekliyordu! Duyuru Ziraat Bankasından Geldi! 10.000 TL Ödemeyi Gelir Belgesiz Alın

Emekli ve Çalışanlar bu haberi bekliyordu! Duyuru Ziraat Bankasından Geldi! 10.000 TL Ödemeyi Gelir Belgesiz Alabilirsiniz! Emekli ve Çalışanlar bu haberi bekliyordu! Duyuru Ziraat Bankasından geldi. Gelir belgesine gerek kalmaksızın 10 bin lira ödeme için onay alabilirsiniz. Son dakika kampanyası olarak ön plana çıkan uygulama için işlem yapabilir ve 10 bin lirayı alabilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan bu kampanyada 36 ay vade seçeneği mevcut, gelir belgesine de ihtiyaç duyulmuyor. Kampanyaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka şubeleri üzerinden istedikleri anda başvuru gerçekleştirebilirler. Şayet nakit ihtiyacı hissediyorsanız, sizler de 10 bin liralık ihtiyaç kredisine başvurunuzu yapabilirsiniz. İşlemlerini gerçekleştirerek krediyi kullanabilirsiniz.

On bin lira olan ihtiyaç kredisinde banka vatandaşlara 36 ay vade imkânı tanıyor. Bunun yanı sıra daha düşük vadeler ile de ödeme seçeneği sunuyor. İlk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyayı acil ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik düzenledi.

İhtiyaç Kredisine Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar hızlı bir şekilde onay alabilecek. Banka şubelerine uğramadan başvurularını internet ortamından yapabilirler. Banka hesabı üzerinden şifre alınarak internet bankacılı işlemleri ile başvuru yapılabilir. TC kimlik numarası ve internet bankacılığı şifresi ile mobil uygulama üzerinden giriş yapılabilir.

Mobil uygulama üzerinden giriş yapıldıktan sonra kredi tutarı hızlı bir şekilde başvuru yapan vatandaşa verilir. Onaylanmış olan tutarı banka şubelerine gitmeden sahip olabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunan vatandaşlar ilk taksit ödemesini 3 ay sonra gerçekleştirebilir. Başvurunuzu hafta sonu, mesai saatleri dışında ve bayram tatillerinde de yapabilirsiniz. Başvuru yaparken kimlik belgesi ile birlikte gelir belgesini de götürmek gerekiyor. İşlem yaparak 5 dakika gibi kısa sürede kredi sonucu öğrenilebilir ve nakit kredinizi kullanabilirsiniz.