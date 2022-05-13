Arabasız Kimse Kalmayacak! Devlet Destekli Sıfıra Yakın Araçlar Piyasanın Yarı Fiyatına Satışa Çıkıyor. E-ihale yöntemi ile gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulmuş ürünlerin, ihale yöntemi ile şeffaf bir biçimde satışını sağlayan bir platform çeşitli yasal sebeplerle el konulmuş ürünlerin ihale ile satışı gerçekleştirilen platform olarak karşımıza çıkan ihale yöntemi ile otomobil gibi spekülasyonu ve kandırmaca ya çok açık alanlarda, güvenilir bilgi önceden almak suretiyle çok uygun neticeler ile otomobil satın alabilirsiniz. 18 yaşından büyük bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşların katılım sağlayan bildikleri ihaleler içerisinden, ihalesi süren bazılarını sizler için bu haberimizde derledik.

Kia Rio 2008 model 53 bin TL

2008 model Kia Rio otomobil 53 bin TL'den alıcı bekliyor. İhalenin bitiş tarihi 15 Mayıs ve saat 10.20 ihale katılım sağlamak isteyen vatandaşlar 7000 TL teminat yatırmak zorundadır.

2006 Ford Focus 96000 TL

2006 model Ford Focus otomobil ise 96 bin TL'den alıcı bekliyor. 15 Mayıs tarihine kadar ihalesi devam edecek olan otomobil açısından aslında belirlenmiş ilk satış pederi 75000 TL idi. Devam eden ihalede verilmiş teklifler ile beraber 96.000 TL tutarı ne kadar ulaştı. Otomobil dizel özellikleri ve halen muadillerine göre önemli bir fiyat avantajı taşımaya devam ediyor. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların bu arabayı almak için öncelikli olarak 10.000 TL teminat yatırmaları gerekir.