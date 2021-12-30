Emekli Vatandaşlarımızın Yüzünü Güldürecek Haber: Bankalar Koşulsuz Şartsız Başvuru Yapan Herkese 50 Bin TL Veriyor! Sonunda emekli vatandaşlarımızın da yüzünü güldüren bir haber geldi. Bu bankalara başvuran emekli vatandaşlar kolayca kredilerini alabilecek.

Emeklide olsanız ihtiyaçlar bir türlü bitmek bilmiyor. Üstelik beklenmeyen ihtiyaçlar ortaya çıktığında ise emekli maaşları da buna yetmeyince en iyi çare bankaların sunduğu krediden faydalanmak oluyor. Peki bu krediler hangi şartlarla veriliyor?

Emekli Kredisi Koşulları

Emekli vatandaşların kredi çekebilmeleri için aşağıdaki şartları karşılamaları gerekiyor:

l Kredi çekecek olan emekli vatandaşın kredi sicilinin temiz olması ve hakkında yasal veya idari takip bulunmaması gerekiyor.

l Emekli maaşı devlet güvencesi altında bile emekli vatandaşın bankaların kara listesinde olmaması gerekiyor.

l Çekmek istediğiniz kredinin aylık taksit ödemesi ve aylık gelirin yarısından fazla olmaması gerekiyor. Emekli vatandaşın almış olduğu maaş miktarı, kredi tutarında önemli bir faktördür.

l Kredi çekecek olan vatandaşın yaşının 75, kimi bankalar için ise 80’in üzerinde olmaması gerekiyor. Bu koşul bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.

l Krediye başvuran vatandaş emeklilik sonrasında çalışıyor ise gelirini belgelemesi gerekiyor.

l Kredi çekebilmeniz için herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirmesi gerekiyorsa eşinin yazılı imzalı iznini alması gerekiyor.

l Emekli vatandaşlar için bankalar genelde 48 ay vade sunmuş olsa bile bu koşul bankadan bankaya farklılıklar gösterebilmektedir.

Garanti BBVA Emekli Kredisi

İhtiyacınızı karşılamak için emekli ihtiyaç kredisine Garanti Bankası Mobil veya İnternet Bankacılığı aracılığı ile başvuruda bulunabilir, daha önce yapmış olduğunuz başvurularınızı tamamlayabilir ve şubeye gitmeden hesabınıza aktarılan kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Garanti Bankası’nın sunmuş olduğu emekli kredisi geri ödeme süresi 36 ay olup, faiz oranı ise %1,69’dur.

Ziraat Bankası

Maaş ödemelerini Ziraat Bankası’na alan emekli vatandaşlara sunulmuş olan Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile nakit ihtiyacını avantajlı koşullarla karşılayabileceksiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi geri ödeme süresi 36 ay olup, faiz oranı ise %1,63’tür.

Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi

Maaşını Halkbank’tan alan vatandaşlar veya aktaranlar için sunulmuş olan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,58’den başlıyor. Geri ödeme zamanı ise 36 ay. İsterseniz taksitlerinizi aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ve serbest ödemeli olarak ödeyebileceksiniz.