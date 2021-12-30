Akbank Duyuru Yaptı, SMS İle 60.000 TL Veriyor, İşte Detaylar

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara sms ile hızlı bir şekilde acil nakit kredi desteği kampanyası başlattı. Uygun faiz oranları ile alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız akbank'ın sms kredi servisi olan 4425 numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları ile vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. 2021 yılı bitmeden vatandaşlara 60 bin TL'ye kadar SMS ile kredi vereceğini açıkladı. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 4425 numarasını atmış oldukları mesaj ile birlikte 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek ve onaylanan krediyi de Banka hesabı varsa şubelere gitmeden hesabına yatırabilecek.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 4425 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak göndermeleri yeterli olacaktır. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu sunulacak ve onaylanan tutar hemen hesaba yatacaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde bu Kredi sonucunu öğrendikleri gibi en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte onaylanan tutarı kullanabilir. Kredi başvurusu yapan ve 60.000 TL kredi onayı alan kişiler Akbank üzerinden 24 ay vadeye kadar kredi kullanabilir. Akbank üzerinden 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasından başvuru yapabilir.

Akbank mobil uygulama üzerinden kredi

Akbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz öğrenebileceğiniz Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar 50.000 TL mobil uygulama üzerinden kredi veriyor. Akbank mobil uygulaması üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi haricinde banka sizlere beş dakika içerisinde onay vereceği kredi kartı işlemleri de sunmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir ve Bu bankanın kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 50.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsa 5 dakikada kredi kullanabilir.