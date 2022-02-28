Emekli vatandaşlara 13 maaş nakit avans alma hakkı verilecek! Şartlara uygun olan emekliler başvuru yaparak hesaba yatıracak! Emekli olan vatandaşlar için yapılan son dakika kampanyasında maaşlarına ek 13 maaş nakit avans limiti ve ihtiyaç kredisi imkanı sunulacaktır. Maaşının 3 katına kadar nakit avans alacak olan emekliler, 10 katına kadar da bankadan gelir belgesiz olarak kredi alabileceklerdir. Başvuruları bankadan maaş almanız durumunda yapacak ve istediğiniz zaman kullanacaksınız.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank önderliğinde başlatılan bu kampanya da sadece kamu bankaları değil özel bankalar tarafından da istediğiniz zaman başvuru yaparak onay alacağınız bir sistem bulunmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan emeklinin maaşını bankadan alması durumunda ve o bankadan hızlı bir şekilde kredi alması durumunda kredi notuna bakılmadan onay verilmektedir.

Başvurular Nasıl Olacak? Emekliler nasıl nakit alacak?

Emekli maaşı bankadan alan kişiler, maaş aldıkları bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilmektedirler. Ziraat Bankası üzerinden maaş alan emekli, maaşını aldığı hesap üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve bu şekilde kredi başvurusunu online olarak yapabilir. Aynı şey Vakıfbank ve Halkbank içinde geçerlidir. Hangi bankadan maaş alıyorsanız o bankadan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden nakit kullanacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredili mevduat hesabı başvuru yapabileceklerdir.

2500 TL maaş alan birisi gelir belgesiz 25.000 TL ihtiyaç kredisi alabilecektir. Bu kredilerde 36 ay vadeye kadr ödeme tablosu oluşturup, ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yapabilecektir. Ayrıca bankadan daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi de kullanabileceksiniz. 2500 TL maaş alan birisi eğer 3 maaş avans almak istiyorsa bu tutar 7500 TL olarak hesabınıza artı para adıyla yatacaktır. Bir diğer adı kredili mevduat hesabı olan bu kampanyaya katılarak sizlerde 7500 TL artı para emekli maaşı hesabınıza yatırabilirsiniz. 7500 TL artı para aldığınızda banka sizlere bu parayı ne zaman kullanırsanız o zaman ödemenizi yapmanızı isteyecektir.