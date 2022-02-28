Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi, Emeklilere 13.000 TL Ödenecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurması ile beraber emekli vatandaşlara 13.000 TL ödenecek! Son dakika gelişmesi, kamu bankası üzerinden duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli haberi açıklaması ile beraber kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 13 bin TL’ye varan nakit kredi kullanmayı istemeleri halinde Ziraat Bankası üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle devlet destekli olarak sunulan bu kampanyaya dahil olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve yalnızca kamu bankaları aracılığı ile ödenecek olan devlet destekli emekli kredilerinde ilk başvuru işlemlerini alan banka Ziraat Bankası oldu.

Ziraat Bankası, emekli olan yurttaşlara kredi bankası şubesi üzerinden emekli maaşlarını almaları ile alakalı açıklama yaptı. Emekli maaşlarını bu bankaya taşıyan vatandaşların Ziraat Bankası üzerinden 13 bin TL gelir belgesiz bir şekilde bankaya gelir belgeli şeklinde başvuru işlemlerini gerçekleştirerek 36 ay vadeli olacak şekilde ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmaları mümkündür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve kampanya başlatan Ziraat Bankası, emekli yurttaşlar açısından gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyanın haricinde aynı zamanda ilk kez emekli maaşlarını kendi bankasına taşıyacak vatandaşlara da 750 lira emekli promosyonu uygulamasını başlattı. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıdıktan hemen sonra devlet destekli bir şekilde alınabilecek bu kredi kampanyasına sizler de çok hızlı bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyasına Katılım Koşulları Nelerdir?

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan vatandaşlar, banka şubelerine dahi gitmelerine gerek olmadığını işlem gerçekleştirmeyi istemeleri halinde kendi emekli maaşları hesaplara üzerinden müşteri hizmetleri numarasını aramak suretiyle en yakın banka şubesine giderek internet bankacılığı şifresini oluşturarak işlem gerçekleştirilebilir. İnternet bankacılığı şifresi ile beraber Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanabilir ve buradan nakit ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri yapılabilir. 36 ay vade seçeneği şeklinde ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde son olacak bu kredilerde devlet destekli şeklinde kredi kullanılacağı için en düşük faiz oranlarından faydalanmak mümkündür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyali verilmesi ile beraber Ziraat Bankası’nın haricinde aynı zamanda kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilir, emekli maaşlarınızı buradan almanız halinde mobil uygulama internet sitesi banka şubesi ile bankaların ATM'leri üzerinden işlemlerinizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.