Emekli Olmak İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi: Kadınlar 38, Erkekler 43 Yaşında Emekli Olabilecek. 40 ve 50 yaş arası olanlar! Emekli olma ile ilgili bir planınız varsa bu haber sizi oldukça yakından ilgilendiriyor. Emeklilikte koşullar artık netlik kazandı. 40 ve 50 yaş arasında bulunan vatandaşlar, emekli olmanız için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

40 ile 50 yaş arasındaki vatandaşların emekli olmayı istemeleri halinde ne yapmaları gerektiğini bu haberimizde anlatmaya çalıştık.

İş yaşamındaki eski mevzuata göre emekli olmak isteyen vatandaşların, ödemiş oldukları primleri ile çalışılan gün sayısına bakılmaksızın istedikleri zaman dilimi içerisinde güvenli ve süratli bir şekilde emekli olmaları mümkündür. 50 yaş ve daha da alsa olan vatandaşlar ise emekli olmayı istemeleri halinde bu koşulları kesinlikle yerine getirmek zorundadır. Önceki açıklamalara baktığımızda bu koşulları sağlayan vatandaşlar, ödenmiş prim sayıları ile çalışılan gün sayısına bakılması suretiyle erken emekli olma avantajını yakalıyor. Bu açıklamalar ışığında vatandaşlar, gerekli kriterleri şimdiden hesaplamaya başladı. Doğal bir şekilde emekli olmak amacıyla hareket eden vatandaşlar da bu haber oldukça büyük bir sevinç etkisi oluşturdu. 50 yaşını tamamlamış olsanız dahi ödenmiş prim gün sayıları ile çalışılan günler, 50 yaş açısından emeklilik şartlarını karşılayabilir. İşte böyle bir durumda yasal koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Prim Günleri Ne Demek?

Yurttaşların sigortalı bir şekilde iş yaşamına başlaması ile beraber SGK girişinin başlaması açısından emeklilik yaşına kadar geçen süre prim günleri şeklinde ifade edilmektedir. Vatandaş, bağlı bir şekilde çalıştığı SGK ile e-devlet uygulaması üzerinden prim gün sayısı ile ilgili bilgileri çok rahat bir şekilde bulabilir.