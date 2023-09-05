Emeklilik döneminde oluşan finansal ihtiyaçları karşılayabilmek veya emekli olabilmek için nakde ihtiyaç duyanlar bankalar Eylül ayı kredi kampanyalarını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler başvuru şartını karşıladığı anda sunulan destekten faydalanabilecek. Artan, azalan ve esnek geri ödeme fırsatı sunan bankalar düşük faizli kredi tekliflerini bütçeye uygun olarak taksitlendiriyor.

EMEKLİ İÇİN İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Emeklilik döneminde ihtiyaç duyulan konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi teklifleri bankalar tarafından cazip faiz oranları ile başvuruya açık hale getirildi. Emekli kredi başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvuru sürecinde bankanın talep ettiği evrakları eksiksiz şekilde teslim etmesi yeterli oluyor.

Online ön başvuru sonrası bankaya gelerek başvuru süreci kısa sürede tamamlanabiliyor. Bankaların emekli kredi başvurusu yapacaklardan talep ettiği işte o evraklar:

-Kimlik belgesi

-Emekli maaşını aldığına dair belgeler

-İkametgah belgesi

-Ek gelir belgesi

-Kredi türüne göre ek belgeler

EMEKLİYE ÖZEL KREDİ VEREN BANKALAR!

Emekliye kredi veren bankalar arasında Denizbank, Halkbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA cazip geri ödeme fırsatı ile anında onaylı teklifini sunuyor. Emekliye “Hızlı başvuru” fırsatı sunan anında onaylı kredi veren işte o bankaların teklifleri:

DENİZBANK “FIRSAT DOLU EMEKLİLİK KREDİSİ”

Denizbank “Fırsat dolu emekli kredisi” adı altında tüm emekli müşterilere özel 36 aya varan vadeli kredi kampanyasını duyurdu. 10.000 TL'ye kadar kredi tutarı 36 aya varan vade ile ayda sadece 634,29 TL ödeyerek sahip olunabilecek.

HALKBANK “MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ”

Emeklinin yüzünü güldüren kredi kampanyası ile Eylül ayına damga vuran bir diğer banka Halkbank oldu. Halkbank “Mutlu emekli ihtiyaç kredisi” ile 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli anında onaylı kredi talebini başvuruya açık hale getirdi. Üstelik aylık 2.746,66 ödeyerek bu fırsatta yararlanılabilecek.

YAPI KREDİ “EMEKLİYE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ”

Yapı Kredi emekli özel ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Yapı Kredi Eylül ayı boyunca 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini 12 aylık vadelerle başvuruyu açık hale getirdi.

GARANTİ BBVA “EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ”

Garanti BBVA emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyasının müjde olarak duyurdu. Online başvuru özel sunulan 10.000 TL kredi 36 ay vade ile talep edilebilecek. Üstelik ayda sadece 653,97 TL ödeyerek bu fırsattan yararlanılabilecek.