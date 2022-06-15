Emekli olanların dikkatine! Son dakika haberinde maaşınızın 10 katına kadar ödeme olacak

Emekli olan vatandaşlar, maaşlarının 10 katına kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa TC Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak kendilerine ihtiyaç kredisi alabiliyor.

Devlet bankaları üzerinden verilecek olan bu nakit kredi kampanyalarında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan veya emekli maaşlarını bu bankaya taşıyan vatandaşlara gelir belgesiz olarak maaşlarının 10 katına kadar ihtiyaç kredisi ödenmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlarında bu banka üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabileceği yeni kampanyada maaşınızın 3000 TL olması durumunda 30000 TL'ye kadar düşük faizlerle sizlere kredi imkanı sağlanıyor. Banka şubelerine giderek işlemlerini yapacak olan vatandaşlardan şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanabiliyor.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 30000 TL ödeme almak istiyorsa olur, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi imkanından faydalanabilir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun bir vatandaş olmak istiyorsanız, ilk taksit ödemeniz de 90 gün ertelemeli olarak da bu işlemleri yaparak, Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi yapabilir veya bu bankaların internet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz internet bankacılığı uygulaması üzerinden de dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğunuz bu kredi kampanyasına başvuru sonrasında emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere ödeme yapacak ve emekli maaşınızı bu bankalara taşımanız durumunda da 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından faydalanacaksınız.