Nakit isteyenlere Para ödemesi başladı: Son Tarih 20 Haziran Olarak Yazıldı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için DenizBank, yeni bir kredi kampanyası başlattı ve 20 Haziran tarihine kadar hemen hızlı bir şekilde onay vereceğini söyledi. Denizbank üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, kredi onayı almanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde SMS ile sonuç verilmektedir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası olarak başlatılan ve sadece bireysel müşterinin alabilecekleri bu kredi kampanyasında banka kredi puanımıza göre işlem yapılacak ve kredi notunuz bu şekilde belli olacak. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşları, ise, SMS ile atarak, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu banka üzerinden hemen onay alacaklardır.

Bankaların kredi başvurularını yapabilmeleri için bazı şartlar istenmektedir. Banka kredi puanınız 1300 üzerinde olması durumunda bireysel müşteri olmanız durumunda 18 yaşından büyük olmanız durumunda kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen ve acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, yüksek limitli krediler kullanabiliyorsunuz.

SMS ile Başvuru

Cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atmak için kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank, 3280 numarasına kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaramızı göndererek başvurunuzu yapın. Başvurunuzu yaptıktan sonra kredi başvurusu değerlendirmesi, kredi notumuza göre yapılacak ve onaylanan tutar sizin telefonunuza mesaj ile gelecek. Kredi onayı aldıktan sonra sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız ve başvurunuzu tamamlamak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, devlet memuru olan vatandaşlar, bireysel olarak tüketici kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Banka şubeleri haricinde internet sitesi ve müşteri hizmetleri numarası ile birlikte banka ATM'si üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit kullanabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşımayı taahhüt ederlerse, kredi başvurusunu daha yüksek limitlerde yapabiliyor ve diğer bankadaki olan tüm banka borçlarında kapatabiliyor.

Denizbank'ın bu ve buna benzer kredi kampanyalarını öğrenmek istiyorsanız ve faiz oranları hakkında bilgiler almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak, kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz.