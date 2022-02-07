Emekli Olanlara Açıklamalar Yapıldı! Son Dakika Haberi Geldi! Artık En Düşük 750 TL Ödeme Olacak ve Hesaba Yatacak

Son dakika olarak emekli olan kişiler için yeni açıklamalar yapıldı. Bu haber sadece emekli olan ve emekli maaşını bankadan alan kişileri ilgilendiriyor. Emekli vatandaşların almış oldukları promosyon miktarında değişiklik oldu. Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası emekli maaşı alan kişilere emekli promosyonu vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı 36 ay boyunca bu bankadan alma sözünü verirseniz banka sizlere karşılıksız nakit imkanı sağlayacak.

Emekli bankası dediğimiz zaman aklımıza gelen ve ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan olan Ziraat Bankası yaptığı bu açıklamada emeklilere vermiş olduğu promosyon miktarlarını değiştirdiğini açıkladı. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada emekli olan vatandaşların ne kadar promosyon ödemesi alacağı belli oldu. Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Herkes alıyor mu? İşte tüm detayları haberimizde göreceksiniz...

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşını alan kişiler emekli promosyonu almakalrı için başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca emekli maaşınızı da Ziraat Bankası üzerinden almanız şart koşuluyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve daha önce alan kişiler maaşlarının 3 yıl daha bu bankada kalma sözünü verirse 750 TL emekli promosyonu alacak. 2022 zamlarından sonra emekli maaşı alan kişiler en düşük 2500 TL maaş almaya başladı. Bu maaşlar sonrasında 2500 TL ve üzerinde maaş alan kişilere ödenecek olan 750 TL promosyon tüm emekliler için geçerli olmaya başladı.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak istedikleri zaman emekli promosyonu başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu yaptığınızda sizler diğer maaşınızı alırken 750 TL ödeme alacaksınız. Ayrıca Ziraat Bankası ATM'si ve müşteri hizmetleri numarasından da istediğiniz zaman emekli promosyonu başvurusu yapabilir ve yapmış olduğunuz başvurunun sorgulamasını yine buradan yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerine taşıdığınızda sadece promosyon değil bankanın diğer emekli kampanyalarına da başvuru yapacaksınız. Özellikle kredi isteyen kişiler hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde bankadan emekli işlemlerini yapabileceklerdir.