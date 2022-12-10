TC Kimlik Numarasına 16.000 TL Ödeme Yattı! 7 Gün İçinde Alın...

Kimlik numarası üzerinden 16000 TL'ye kadar 7 gün içerisinde başvuru yapacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankasının başlatmış olduğu bu kampanyaya katılarak kendi kimlik numaraları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. numaraları üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ilk destek kredilerinden faydalanacak olan 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların kimlik numarası sorgulaması sonrasında kredi puanı 1300 ve üzerinde olması isteniyor.

Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası, kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında bireysel tüketici kredisi olarak gelir belgesiz 16000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara, aralık ayı sonuna kadar bu ödemeleri yapacağını açıkladı.

7 gün içinde başvuru yapanlar, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak

7 gün içerisinde nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası'nın bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular sonrasında ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyayı internet bankacılığı uygulamasını kullanan vatandaşlara, şubelere gelmeden de hemen hesaplarına ödeme olarak yaptırabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankasının bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri kısa mesajı göndermektedir. Sms ile kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden kredi başvurusunu tamamlayabilir ve onaylanan tutarı, kullanabilir veya yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek, kredi işlemlerine hemen hızlı bir şekilde yapabilir.