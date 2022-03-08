Emekli Olanlar 12000 TL Nakit Başvurusu Yapıyor! Banka Hesaplarına Hemen Yatıyor!

Emekli vatandaşlar için 12.000 TL'ye kadar olan limitlerde nakit avans başvuruları başladı. Bu kampanyaya başvuru yaparak hemen hesabınıza para aktarmanız mümkün.

Emekli vatandaşlar için 12.000 TL'ye kadar olan nakit avans limitlerine yönelik olarak başvuru yapılması gereklidir. Başvuru yaparak bekleme olmadan hesabınıza bu parayı alma imkanınız vardır. Emekli kişiler 12.000 TL'ye kadar olan acil ihtiyaç kredi başvurusunu yapmak istiyorlar ise bu kampanya başvurularını da 5 dakika içinde yapabileceklerdir. Nakit ihtiyaçlarının olması halinde emekli maaşı üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusuna onay alan vatandaşlar, ayrıca kredili mevduat hesabını da aktif hale getirerek 12.000 TL olarak yüksek limitli artı para kullanılabilecektir. Ziraat Bankası başta gelmek üzere Vakıfbank, Halkbank, PTT, Akbank, Denizbank ve de Garanti Bankası tarafından bu ödemeler de yapılabilmektedir.

Özellikle son günlerde artan pahalılık ve düşen alım gücü nedeni ile emekli vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişi nakit para sıkıntısı içindedir. Nakit sorunu yaşayan herkes, bu soruna çözüm bulabilmek adına bankaların son dönemlerde başlatmış olduğu kredi ve nakit avans kampanyalarını araştırmakta ve sorunlara çözüm üretmektedir. Son girişim ise kredi paketi olarak da değerlendirilebilecek olan 12.000 TL olarak açıklanan artı para hesabı ya da nakit avanstır.

12.000 TL'lik Nakit Avans Başvurusu

Emekli vatandaşlar, artı para kullanmak istedikleri takdirde 12.000 TL'ye kadar olan limitleri hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Acil olarak ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşlar, 12.000 TL kredi kullanmak istedikleri halde başvurularını internet bankacılığını kullanarak yapabileceklerdir.

Emekli maaşlarının alındığı banka üzerinden kişisel banka hesabınıza alabileceğiniz bu artı para, internet bankacılığı şifresi ile banka şubelerine gitmeden kredili mevduat hesabına başvuru yapabilirsiniz.

Özellikle bu kampanyayı başlatan bankaların en başında gelen ve de ülkemizde kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, kendi bankası üzerinden emekli maaşı alan müşterilerine özel olarak 12.000 TL'ye kadar nakit avans ya da artı para olarak bilinen kredili mevduat hesabı söz konusu bu imkandan faydalanmayı sağlamaktadır.

Vakıfbank ve Halkbank'ta da Ziraat Bankası'nda olduğu gibi 12.000 TL'ye kadar limitlerde artı para imkanı sunulmaktadır.