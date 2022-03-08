Ziraat Bankası Yeni Duyurdu! Akşam Sabah Başvuru Yaparak 10.000 TL Alın! Son Dakika Haberleri Gelmeye Devam Ediyor

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olanlar, 10.000 TL’lik ödeme alacak. Son dakika kampanyası olarak açıklanan 10.000 TL’lik ödemeler nasıl alınır detayları haberde yer almaktadır.

Ziraat Bankası’nda hesabı olanlar, 10.000 TL ödeme alabilecek. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yapılan duyurularda bankada hesabı olan ve de internet bankacılığı kullanan kişiler, kredi notu düşük olsa dahi 10.000 TL ödemeleri, 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi başvurusu dahilinde acil kredi ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.

Ziraat Bankası 10 Bin TL'ye kadar yapılan bu kredi kampanyası için ilk taksit ödemelerinde 3 aylık erteleme kullanılarak 36 ay vade şeklinde işlem yapılabilmektedir. Banka yaptığı kampanyada kredi kullanmak isteyen kişilerin daha öncesinde kredi alınmış olsa dahi internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde krediye onay alınacağı açıklandı.

Ziraat Bankası 10.000 TL Artı Para!

Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak yapmış olduğu kampanya dahilinde 10.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar için, 36 aylık vade ve de 3 ay ertelemeli ödeme planı ile kredi başvurusunu açmıştır. Bu şekilde işlem yapmak isteyen kişiler, en yakın banka şubesine başvuru yapıp, bu başvuruda ise kimlik ve gelir belgesini sunarlar ise kampanyalı krediye başvuru yapabilirler.

Hem ödeme planına uygun olarak hesaplama yapılabilecek hem de oldukça düşük faizler ile uygulanabilecek olan bu artı para hesabı, isteyen kişiler için oldukça kolay başvuru yöntemlerini sunmaktadır. Aynı zamanda bekleme olmadan da bu paranın kullanılabilme imkanı vardır.

Kampanyalı kredi imkanı için banka şubesine gidip başvurmak istemeyen vatandaşların ayrıca emekli, sigortalı olarak çalışmakta olan ve de devlet memuru olmaları halinde bankanın internet bankacılığı giriş yöntemlerini kullanarak, söz konusu bu kampanyalı ihtiyaç kredisine başvurabilirler. Banka tarafından onaylanan tutarlar, banka şubesine gitmeden parayı banka hesaplarına alabilirler. Ziraat Bankası, 36 aya varan vadeye kadar yapılan ihtiyaç kredi kampanyasında oldukça düşük faiz oranları ile beraber kredi onayı verilirken vatandaşların ayrıca meydana gelen ihtiyaçları doğrultusunda da daha yüksek limitler dahilinde kredi kullanılabileceği bilgisi detaylı olarak ilgilenenlere özel paylaşıldı.