Emekliye Mart Ayında 1000 TL Ödeme Müjdesi! Geçim Desteği Ödeniyor Başvuruları Kaçırmayın

Başvurular başladı! Son günü kaçırmadan başvuru yapana 1.000 TL destek ödemesi veriliyor. Peki kimler nasıl başvuru yapabilir? Emekliye 1.000 TL geçim desteği müjdesinin tüm detaylarını haberimizde sizler için hazırladık...

2022 yılı içinde tüm vatandaşların olduğu gibi emeklilerin de pahalılaşan yaşam şartları nedeniyle ekonomi mücadelesi çetinleşti. Bu noktada milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine Mart ayı müjdesi verildi! 2022 Mart ayı içinde başvuru yapan ve şartları taşıyan tüm emeklilere bankalardan 1.000 TL geçim desteği ödemesi yapılacak. Başvurular bugün itibariyle başladı. Kuveyt Türk Bankası'ndan emekliye müjde! Mart ayında emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Kuveyt Türk'ten çekme taahhüdü veren emeklilere derhal 1000 TL nakit promosyon ödemesi yatırılacak. Tüm emekli vatandaşlar bu ödemeden yararlanabilecek. Peki Kuveyt Türk 1000 TL promosyon ödemesi için şartlar nelerdir? Kimler alabilir? Bu soruların cevapları haberimizin devamında sizlerle...

Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamayla emekliye 2022 Mart ayında 1000 TL promosyon müjdesi verildi. SGK ile banka arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, emekli aylığını Kuveyt Türk'ten alan veya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan çekme sözü veren emeklilere 1000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Ödemeler 3 iş günü içerisinde emeklinin banka hesabına yatırılacak.

KUVEYT TÜRK'TEN EMEKLİYE 1000 TL PROMOSYON ÖDEMESİ

SGK ile Kuveyt Türk arasında yapılan protokol çerçevesinde emeklilere 1.000 TL'ye kadar geçim desteği ödemesi yapılacak. Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre;

- 1.500 TL’ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,

- 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,

- 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Emekli vatandaşların Kuveyt Türk'ten 1000 TL geçim desteği alabilmeleri için başka bankadan emekli maaşı alıyorlar ise emekli aylıklarını Kuveyt Türk'e taşımaları ve 3 yıl boyunca taahhütte bulunmaları gereklidir. Emekli maaşını Kuveyt Türk'ten en az 1 defa çeken emekliler, daha sonra banka şubelerine müracaat ederek 3 iş günü içinde 1.000 TL geçim desteği ödemesinin sahibi olacaklar.