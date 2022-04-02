Emekli olan kişilere müjdeli haber var! O Bankaya Başvurun, Geri Ödemesiz 1700 TL Anında Alın!

O Bankaya Başvurun, Geri Ödemesiz 1700 TL Anında Alın! Emekli vatandaşlar, maaşlarını taşımaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu destekleme kiti promosyon ödemeleri ne almaktadır. Emekliler, emekli maaşlarını DenizBank'a taşıdıklarından 1750 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Yalnızca emekli maaşlarını taşıyıp 3 yıl boyunca o bankadan alacakları sözünü veren emekli vatandaşlar, emekli promosyonu ödemesinden faydalanabiliyor. Ekstra bir koşul aramadan nakit bir şekilde alınabilen emekli promosyon kampanyasının detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Denizbank 2022 Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?

Emekli maaşlarını bir başka bankadan DenizBank'a taşıyanlar ile ilk defa emekli olmaya hak kazanan vatandaşlarının maaşlarını 3 yıl boyunca DenizBank şubeleri üzerinden alma sözü vermeleri halinde promosyon tutarlarına ek bir şekilde Denizbank katkı sağlamaktadır. Böylece emekli vatandaşlar, maaşlarını DenizBank'a taşıdıklarında SGK emekli promosyonu desteğinden çok daha fazla tutarlı bir şekilde faydalanabiliyor.

Maaşını DenizBank'a taşıyan yeni emekli müşterilere sunulan bin 150 TL'ye varan emekli promosyon ödeme kampanyasından anında ekstradan herhangi bir koşul olmadan faydalanılması mümkündür. Emekli vatandaşların promosyonu ödemelerini almak amacıyla yapmaları gereken ise 30 Haziran 2022 tarihine kadar emekli maaşlarının DenizBank'a taşınmasıdır. Aylıklarını DenizBank'a taşıyan emekliye vatandaşlar, 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü verdiğinde bin 750 TL'lik emekli promosyon ödemesinin haricinde DenizBank'ın avantajlı kredi kartları ile diğer avantajlarından faydalanabilir.