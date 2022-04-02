Vakıfbank Genel Müdürü Duyurdu! Bankadan ihtiyacı olanlara düşük faizli nakit ANINDA ödenecek

Vakıfbank’tan anında gün içinde 15.000 TL kredi imkânını kaçırmayın! Vakıfbank gün içinde anında 15.000 TL kredi imkânı sağlayacağını duyurdu. Son dakika haberi olarak aktarılan haberde kamu bankaları içinde bulunan Vakıfbank uygun faiz oranlarıyla 15.000 TL kredi vereceğini duyurdu.

Nakit sıkıntısı olan kişilerin genelde ilk tercihi Vakıfbank olmaktadır. Hızlı ve aynı gün içinde 15.000 TL kredi vereceğini açıklayan banka müşterilerini sevindirdi.

İhtiyaç sahiplerinin Vakıfbank mobil, internet bankacılığı, Vakıfbank ATM’lerinden günün herhangi bir saati başvuruda bulunabilirler. Gün içinde geri dönüş alacak olan vatandaşlar krediyi istedikleri hesaba aktarabilecekler.

Kredi Hakkında Detaylar Burada

Vakıfbank’tan anında gün içinde 15.000 TL kredi olanağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan duyuruda gelir belgesi şartı olmadan anında kredinin detayları verildi.

Sigortalı çalışan, emekli veya devlet memuru olarak çalışanların bu krediye başvurabileceği belirtilirken bu krediye ayrıca esnaf, çiftçi ve de ticari tüketici kredisi şeklinde de başvurula bilinecek.

15.000 TL olan kredi limiti 36 ay taksitle taksitlendirilebilecek. Ayrıca ilk taksit 2 veya 3 ay ertelenebilecek. Vatandaşlar bankanın kredi politikalarına uyuyor ise hemen bu krediyi kullanabilecekler.

Vakıfbank kredisine başvurmak istiyorsanız en yakın Vakıfbank şubesine gidebilirsiniz. Şubede bireysel müşteri temsilcisi temsilcinizin sizinle ilgilenmesi ile çok kısa sürede başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda Vakıfbank internet bankacılığından veya mobil uygulamasından her an başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçlanan kredinizi en yakın şubeye gelerek nakit olarak alabilirsiniz.