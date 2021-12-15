Emekli Olan Kişilere, Kamu Bankaları Borçlarını Kapatmak İçin Devrim Gibi Kampanya Yaptı

Emekli olan kişiler için kamu bankalarından haber var. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar diğer bankadaki borçlarını kapatmak için 200 bin TL'ye kadar bu banka üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilecek. Bankalar aracılığı ile yapılacak olan başvuru sonrasını da ihtiyaç kredisi gibi borç kapatma kredileri de sadece emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlara verilmektedir.

200 bin TL'ye kadar alacağınız borç kapatma kredilerinde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemeniz de 90 gün erteleme veya 45 gün erteleme imkanı sizlere sunulmaktadır. Bankalar başlatmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte resmi internet siteleri üzerinden detaylı bilgileri yayınladı.

Ziraat Bankası

Borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin her zaman ilk tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kullandıracak olan vatandaşlarına 5 dakika içerisinde sonuç vererek yüksek limitli borç kapatma kredisi kullandırıyor. Siz evin yakın Ziraat Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu veya 200 bin TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka emekli olan müşterilerini emekli maaşını kendi Bankasından alması dolayısıyla kredi veriyor. Emekli maaşımız Bu banka üzerinde değilse maalesef onay alamazsınız.

Vakıfbank ve Halkbank

Kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan emekliler Bu banka üzerinden emekli maaşı alması durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilir. Banka kredi notunuz düşük olsa bile Vakıfbank Halkbank sizlere 200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi verirken 200.000tl kullanacağınız kredilerde 24 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir ve düşük faiz oranları ile bu kredilerden yararlanabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halk bank şubelerine taşırsınız banka sizlere 750 TL'ye kadar emekli promosyonu 10.000 TL'ye kadar kredi kartı ve yine 10.000 TL'ye kadar nakit avans limiti açacaktır. Detayları öğrenmek için banka şubelerine gidebilirsiniz.