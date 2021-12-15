Akbank ve 4 Bankadan İhtiyacı Olanlara Devrim Kampanyası Başlattı: Şubeye Gitmeden 50 Bin TL Ödeme Yapılacak

Bankalar üzerinden artık şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Akbank başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlarına hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. Akbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte vatandaşlarına ihtiyaç kredisi vereceğini ve bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını duyurdu. Acil para isteyen ve nakit ihtiyacı olan kişiler emekli çalışan ve devlet memuru olması durumunda bireysel olarak Akbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilir ve bu kredileri ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli yapabilir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Akbank haricinde Finansbank Halkbank Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden de başvuru yaparak 50.000 TL şubelere gitmeden onay alabilir.

Akbank

Akbank başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte 50.000 TL'ye kadar bankanın online kredi kampanyasına katılarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Akbank direkt uygulaması üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi işlemi yapabiliyor. Akbank direkt uygulamasını kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olmalı ve internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar belirli şartlar dahilinde 36 ay vadeye kadar Kredi alabiliyor. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak Bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Halkbank

Devlet bankası olan Halkbank banka şubelerinden banka resmi internet sitesinden ve internet bankacılığı üzerinden 50.000 TL 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlıyor. Özellikle emekli olan vatandaşlara emekli maaşı üzerinden hızlı bir şekilde onay veriyor.

DenizBank

Denizbank müşterisi olan kişiler internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar belirli şartlara uygun olması durumunda bu banka üzerinden 5 dakika içerisinde kredi başvurusu yapabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası hesabınız varsa banka şubelerine gitmeden 50.000 TL düşük faizli onaylı krediyi bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak alabilirsiniz. Garanti Bankası mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yaparsanız gelir belgesiz ve masrafsız olarak hesabınıza para yatar.