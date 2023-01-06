Emekli olan kişilere 31 Ocak tarihine kadar ödeme olacak: 7500 TL nakit olarak hesaplara yatacak! Başvuru yaparak alın...

6 ocak tarihi ile birlikte emekli olan kişilere yeni duyuru yapıldı! Emekli maaşları hesapları üzerinden ödeme alacak olan kişilerin Yapı Kredi bankası tarafından emekli promosyon limitleri yükseltildi. Yapı kredi bankası emekli promosyonları ile ilgili kampanya duyurusu sonrasında, banka müşterisi olan herkese, hemen 7500 TL'ye kadar ay sonuna kadar başvuru yapması ve emekli maaşını taşıması durumunda ödeme alacaklardır. Ay sonuna kadar emekli maaşını Yapı kredi bankası şubelerine taşıyan kişilere, 7500 TL kadar emekli promosyon ödemeleri yatacak.

Bankalar, 2022 Ağustos ayı sonrasında emekli maaşlarını kendi bankalarına alacak kişilere, promosyon ödemelerini yükseltti. Bu bankalardan birisi de Yapı kredi bankası olarak biliniyor. Yapı kredi bankası kendi bankasına emekli maaşını taşıyan kişilere, geri ödemesi 7500 TL ödeme yapacak.

31 ocak tarihine kadar başvuru yapmanız gerekiyor.

31 ocak tarihine kadar, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıyacak olan kişilere, hemen aynı gün içinde ödeme verilmektedir. 3 yıl boyunca emekli maaşı Yapı kredi bankası üzerinde olan emeklilere, 7500 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Emekli maaşlarınıza göre ödeme alacaksınız.

Emekli maaşı 3500 TL'ye kadar olan kişiler en fazla 4200 TL ödeme alacak. 3500 TL ile 7500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler ise 7500 TL ödeme alacaklardır. 10 bin TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise 7500 TL'ye kadar ödeme alacaklardır.