Son dakika haberi emekliye... Emekliye müjdeli haber verildikten sonra, Çifte bayram yaşadılar, 17 bin TL ikramiye alın!

Emekli olan vatandaşların beklediği asgari ücret zammı ve emekli zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu son açıklama ile birlikte, emekli maaşlarına yüzde 30 zam ve en düşük emekli maaşlarının 5500 TL olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı, ayrıca asgari ücret için de 8506 TL, 2023 yılında ödeme verileceğini açıkladı. Beklenen müjdeli haberler sonrasında, meclis onayından da geçen bu ödemeler haricinde, emeklinin beklediği promosyon ödemeleri ile ilgili de bir zam haberi geldi.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyelerine zam geldi...

CHP, yaptığı açıklama ile birlikte, zamların yetersiz olduğunu ve bunarağmen emeklilere verilecek olan ikramiyelerde de zam olması gerektiğini açıkladı. CHP yetkisi, Engin Altay, yaptığı açıklamada, Bayram ikramiyelerinin 8 bin 506 TL olması için meclise önerge verdi.

Yasa teklifi gerçekleşirse, Ramazan ve Kurban bayramında alınan ikramiyeler, emeklilere ilaç gibi gelecek. Meclis onayından geçmesi planlanan bu ödemeler ile ilgili son dakika haberlerini sizlerle internet sitemizde paylaşacağız.

Mecliste ayrıca EYT gündemi de meşgül ediyor. Olası bir erken seçimde, Şubat ayı gibi tatile girecek olan meclisin, EYT ile ilgili önergesinin onaylanması bekleniyor. Önümüzdeki hafta EYT ile ilgili önergeler onaylanacak ve EYT için başvuru ekranı açılacak.