Emekli Olan Kişilere 100.000 TL İhtiyaç ve Borç Kapatma Kredisi Halkbank'tan Verilecek! Son Gün 15 Temmuz

Halk bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi paketini açıkladı. Halk bankasından nakte ihtiyacı olan ve borcunu kapatmak isteyen emekli müşterilerine özel 100.000TL ihtiyaç kredisi başladı. Borcunu ödeyemeyen, kredi ihtiyacı olan ya da borcunu yapılandırmak isteyen müşterilere özel 100.000 TL ihtiyaç kredisi olanağı sunuluyor.

Bu fırsattan faydalanabilmek için ise son başvuru 15 Temmuz. Bu tarihe kadar Halk bankasından ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilir ve ihtiyacınız olan krediye anında kavuşabilirsiniz. Kaliteli ve Güvenilir hizmet konusunda öncü bankalardan olan Halkbank müşterilerine kolaylıklar sağlamaya devam ederek Yeni kampanyasını müşterileri ile paylaşmaya devam ediyor. Uzun zamandır uygun kampanya bekleyen emekliler ise bu durumdan oldukça mutlu . Bulunduğumuz zamandan kaynaklanan nakit sıkıntısı , maddi sorunlar ve borcunu kapatmak isteyen müşterilerine rahat bir nefes aldırmayı hedefleyen bankanın bu imkanından kolaylıkla faydalanabilirsiniz.

Emekli Kredisi için Hangi Şartlar Gerekli ?

1. 100.000 tl emekli kredisi birçok müşteriye ilaç gibi gelecek.

2. İdari ve yasal takibin olmaması ,

3. Herhangi bir bankanın kara listesinde olmaması

4. 75- 80 yaşını aşmamış olmak

5. İkametgâh belgesi

6. Emekli olarak çalışılıyorsa resmi geçerliliği olan belgeyle kanıtlanması,

7. Talep edilen taksit miktarının aylık gelirin yarısını geçmemesi,

8. İpotek verilecekse eş rızasının yazılı izni belge olarak bankaya verilebilmesi

9. Aylık emeklilik dökümü ve var ise ek gelir belgesi yeterli.

Emekliye 100.000 TL

Banka müşterisi olan her kişi bu krediden faydalanabiliyor. Banka ise müşterilerinden herhangi bir kefil ya da teminat talep etmiyor. Aynı zamanda kredi kullanımı ile borçlarınızı da yapılandırıp kapatabiliyorsunuz. Kredi başvurusu için Halkbank’ın internet sitesinden, mobil uygulamanız üzerinden ya da banka yolu ile başvuru yapabiliyorsunuz. Yapılan başvurunuz uygun görüldüğü takdirde paranız anında hesabınıza aktarılıyor.

Emeklilerin merakla beklediği bu kredi imkanı size uygun oranlar ile tarafınıza tanımlanabiliniyor. Siz de emekli ve Halkbank müşterisi iseniz 15 Temmuza kadar başvurunuzu yapıp faizsiz 100.000 TL kredi imkanından kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Banka müşterisi değilseniz en yakın Halkbank şubesine uğrayıp ,maaşınız taşıdıktan sonra uygun görüldüğü takdirde sizde 100.000 TL ihtiyaç ve borç kapatma kredisinden faydalanabilirsiniz.