100.000 200.000 400.000 TL Kredi Verilecek, Bankalar Yüksek Limitli Kampanyaları Duyurdu, 100 Bin TL Üzerinde Onay

100000 TL, 200000 TL ve 400000 TL kredi kampanyası, özel ve kamu Bankaları'nda başladığı yüksek limitli kredi kullanmak isteyen kişiler için yapılan bu kredi kampanyasında, seçici olan müşterilere kredi onayı verilecek. Kredi kullanmak isteyen kişiler eğer 100000 TL üzerinde onay almak istiyorlarsa, özel ve kamu bankalarından ipotek karşılığı kredi başvurusunda bulunabilecekler. Bankalar bu kredileri 36 ay vadeye kadar dileyen müşterilere 3 ay, dileyen müşterilere de 6 ay ertelemeli olarak vermektedirler. Sizler de 400000 TL'ye kadar yapılan bu kampanyalardan düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. 400000 TL üzerinde de kredi kullanmanız mümkündür. Ancak bu kredi faiz oranları diğer bankalardaki faiz oranlarından farklı olacaktır.

400.000 TL İhtiyaç Kredisi (İpotekli)

Bankalar üzerinden 400000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankalar sizin bu krediyi ödeyebilecek bir gelir belgenizin olmasını isteyecektir. Kredi sicilinizi ve kredi notunuza bakarak ve vermiş olduğunuz ipoteğinin bu alacağınız krediyi karşılayabilecek olmasına göre işlem yapacaktır. 400000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, bankalar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. İnternet üzerinden veya SMS atarak, yüksek limitli kredileri, kullanamazsınız. 400000 TL ihtiyaç kredisi kullanmış olmanız durumunda banka, sizlere diğer bankadaki olan borçlarınızı da hesaplayarak tüm banka borçlarınızı kapatmanızı isteyecektir. Kredi kullandığınız zaman ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarınız kapatılacaktır.

Kredi Başvurusu İçin En Kolay Ziraat Bankası

Çok düşük faiz oranları ile birlikte 100000 TL ile 400000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler Ziraat Bankası üzerinden ipotek karşılığı kredi kullanabiliyorlar. Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden alacağınız bu kredilerle birlikte banka 36 ay vadeye kadar müşterilerine kredi desteği imkanı sağlıyor. Vermiş olduğunuz ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir, kredinizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Dükkan arsa ve taşınmaz ipotekleri Ziraat Bankası, ipotek karşılığı kredi için kullanabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu kolayca yapabiliyorsunuz.

Akbank 100.000 TL Üzeri "ipotekli" Kredi Veriyor

Akbank 100000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen esnaf ve bireysel müşterilere 100000 TL üzerinde ipotek karşılığı kredi veriyor. Bu bankada alacağınız ve bankaya vermiş olduğunuz ipoteğin yüzde 50sine kadar kredi imkanı sizlere sunacaktır. Size en yakın Akbank şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka vermiş olduğu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapıyor.