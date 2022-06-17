Emekli olan kişiler müjde: Müjdeli haberi 3 banka verdi! 33.000 TL Ödeme haberi umut oldu!

33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyasına başvurular devam etmektedir. Cep telefonunuz üzerinden, atacağımız mesajlar ile birlikte de alabileceğiniz bu kredileri, hem kamu bankaları, hemde özel bankaları karşılayacak. Emekli olan kişiler, acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri 33000 TL kredilerde, eğer kredi notu yüksek olması durumunda maaş, taşıma işlemleri yapmadan da kredi kullanabilecektir. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar ise emekli maaşını taşıması durumunda hem 33000 TL, hemde daha yüksek limitlerde 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde şartlara uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde kredi onay alabiliyorsunuz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte 36 ay vadeli olan bu kredilere hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank, üzerinde hesabı olan veya bu bankadan emekli maaş alan vatandaşlar ise internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, bankanın hazırlamış olduğu 33000 TL düşük faizli kredi kampanyasına gelir belgesiz olarak katılabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında onay alacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden, Akbank Direkt üzerinden onaylanan tutar kadar krediyi kendi hesabına yatırabiliyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin. bankanın kredi kampanyaları ve diğer tüm işlemleri için 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarasında arayabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Devlet bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarda, emekli maaşları üzerinden 33000 TL kredi onayı alabilmektedirler. Emekli maaşınızı bu iki banka üzerinden alıyorsanız, hangi banka üzerinden maaş almanız durumunda internet bankacılığını kullanabilir ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredilere hemen alabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte işlem yapabilecek ve maaş, taşıma işlemlerinizi bu bankaya yapmanız durumunda da 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından faydalanabileceksiniz.