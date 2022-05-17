Emekli Müşterilerine Özel 90 Gün Ödemesiz Nakit Desteği Başladı, Bankalar Birleşerek Yüksek Limitli Onay Veriyor

Emekli olan kişilerin nakit ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan ve emekli müşterilerine özel olarak verilecek olan 90 gün ödemesiz olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler için, bankalar belli oldu. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler, nakit ihtiyaçları olması durumunda hızlı bir şekilde ödemelerini alabilecek ve bankalara gitmeden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli hesaplarına ödeme yaptırabilecektir. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların ortak olarak hazırlamış oldukları bu nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra hemen aynı gün içinde sonuç alabileceklerdir. Emekli maaş almış olduğunuz banka şubesi üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 90 gün ödemesi olmayan nakit kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalardan, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, kolay bir şekilde onay alabiliyorsunuz. Bu bankaların kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, 90 gün ödemesi olmayan ihtiyaç kredisi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu üç banka üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda banka şubelerine gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, bankasından birisine taşımanız durumunda sizlere 750 TL'ye varan emekli promosyonu ve diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak için de borç transferi kredisi imkanı da sağlanmaktadır. Emekli olan kişilere düşük kredi notu olması durumunda da bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde onay verilmektedir. başvuru yapacak olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Özel bankalar arasından ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank Garanti Bankası ve Akbank üzerinden emekli maaş alan, vatandaşlar başvurularına bu bankalar üzerinden yapmak istiyorlarsa banka hesapları aracılığı ile almış oldukları internet bankacılığı şifresini kullanması yeterlidir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu üç banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Denizbank Garanti Bankası ve Akbank şubelerinden maaş, taşıma işlemleri yapacak olan vatandaşlar da 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 90 gün ertelemeli kredi kullanabilmektedir