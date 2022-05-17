Emanet Dizisinde Kriz Yaşandı! Seyirci Sıla Türkoğlu'nun Yanında Yer Aldı

Günlük olarak Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Emanet dizisi son haftalarda yaşamış olduğu kriz ile mücadele etmeye çalışıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan yapım şirketi başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziyi terk ettiğini ifade etmiş ve bu durumun sebebi merak konusu olmuştu. Konu hakkında ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ise henüz bir açıklamada bulunmadı fakat yaşanacak olan gelişmeler ise merak konusu oldu. Sosyal medyada seyirci kitlesi yorumlar yaparak başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yanında olduklarını ifade etti. Yapım şirketi ile Emanet dizisinde başrol oyuncusu olan Sıla Türkoğlu arasında yaşanan krizin büyüdüğü yönünde bilgilere ulaşıldı.

Dizi hakkında ortalıkta dolaşan kriz iddiaları hakkında Emanet dizisinin yapım şirketi olan Karamel Yapım bir açıklamada bulunmuş ve dizinin başrol oyuncusu olan Sıla Türkoğlu'nun diziyi yarı yolda bıraktığını ifade etmişti. Sıla Türkoğlu'nu dizinin sezon finali çekimlerine katılmamakla suçlayan Karamel Yapım sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunmuştu. Sosyal medyada gerçekleşen bu paylaşım üzerine izleyici kitlesi yorumlarda bulunmuş ve Sıla Türkoğlu'nun yanında olduklarını yazmıştı.

Emanet dizisinin bir izleyicisi dikkat çekici bir yorumda bulundu ve ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’nun neden dizinin 3. sezonunda olmak istemediğini açıklanması gerektiğine vurgu yaptı. Yapım şirketinin gerçekleştirmiş olduğu açıklamanın kendisini tatmin etmediğini açıklayan seyirci, yapım şirketinin oyuncunun neden 3. sezonunda olmak istemediği yönünde bir gerekçe bildirilmediğini ifade etti. Oyuncuyu neyin rahatsız ettiğini ve bu şekilde bir sürece girmeyi göze aldığını soran izleyici, yapım şirketinin bu konuyu da açıklaması gerektiğini belirtti. İzleyici Sıla Türkoğlu’nun işini çok sevdiğini ve işini sahiplendiğini ifade ederken yapım şirketinin gerekçeyi de açıklaması gerektiğini ifade etti. Sosyal medyada yapılan yorumlara bakılarak seyirci kitlesinin yapım şirketi yerine Sıla Türkoğlu’nun yanında olduğu da görüldü.