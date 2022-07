Emekli Memur Bağ-Kur ve SSK Emekli Maaş Farkı Hangi Tarihte Yatacak belli oldu

Memurlar ve emekliler için tazminat artışları Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek. 8 Temmuz'da devlet memurları artırılmış maaşlarını alacak. Ancak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve emekli memurların maaş farklarının ne zaman ödeneceği belirsiz…



Emekli Memurların Enflasyon Farkı Ne Zaman Yatacak?





Emekli memurların (4C) maaşları bu ay ödendi. Zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kesin tarihleri kamuoyuna açıklayacak.



Bağ-Kur ve SSK Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?





17 Temmuz'dan itibaren Bağ-Kur ve SSK emeklileri zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilik ödemeleri, yeni adı 4A sigorta kolu ile SSK'dan emekli olanlar ile 4B sigorta kolundan yani Bağ-Kur'dan emekli olanlar için tahsin numarasının son rakamına göre verilmektedir.



Altı Aylık Enflasyon Farklı ile En Düşük Memur Maaşı





Mayıs ayında enflasyon %2,98'den %73,50'ye yükseldi ve Haziran'da yıllık enflasyon %78,62 oldu. 5 aylık enflasyon oranı %35,64 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon oranı ile 4 Haziran 2022'de açıklanan Haziran enflasyon oranı arasındaki fark 42,35 olarak dikkat çekti.



Minimum Emekli Aylığı 3500 TL Olarak Dikkat Çekiyor!



Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı bu yıl 2500 TL'ye yükseltildi. Ancak yılın ilk yarısındaki yüksek enflasyon oranı nedeniyle, geçen hafta Meclis'te yeni göstergeyi getiren yasayı görüşürken bu rakam 3 bin 500 liraya kadar yükseldi.



SSK'LI (4A)



Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.



Bağ-Kur (4B)



Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?



SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:



SSK 2000 sonrası 3.500 TL

SSK 2000 öncesi 4.687 TL

Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL



Emekli Memur Maaşları Ne Kadar Oldu?



Emekli Müsteşar, Eski maaş: 15.459 TL, Yeni maaş: 21.928 TL

Emekli Genel müdür, Eski maaş: 13.664 TL, Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü, Eski maaş: 5.243 TL, Yeni maaş: 7.437 TL

Emekli Memur, Eski maaş: 5.130 TL, Yeni maaş: 7.276 TL

Emekli Öğretmen, Eski maaş: 5.275 TL, Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Kaymakam, Eski maaş: 8.956 TL, Yeni maaş: 12.704 TL

Emekli Polis memuru, Eski maaş: 5.456 TL, Yeni maaş: 7.739 TL

Emekli Hemşire, Eski maaş: 5.128 TL, Yeni maaş: 7.274 TL

Emekli Mühendis, Eski maaş: 6.433 TL, Yeni maaş: 9.125 TL

Emekli Teknisyen, Eski maaş: 4.477 TL, Yeni maaş: 6.350 TL

Emekli Profesör, Eski maaş: 12.238 TL, Yeni maaş: 17.359 TL

Emekli İmam-hatip, Eski maaş: 5.275 TL, Yeni maaş: 7.482 TL