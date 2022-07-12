Emekli maaşı alan kişiler hesaplarını kontrol etsin! Bayram sonrası ödemeleri başladı

Emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada bayram sonrası verilecek olan ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabiliyor. Bankaların kapalı olduğu zamanlarda bile ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurunuzu bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilir oturduğunuz yerden sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar şartları uygun olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanabilir. Emekli kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve 90 gün ertelemeli kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Emekli maaşı alanlara kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için bayram sonrasında düşük faiz oranları ile hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek ve bankadan sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında tüm banka borçlarımızı da kapatılarak hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi alabileceksiniz.

Banka şubeleri kapalı olmaları durumunda internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya kullanıyorsanız internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Emekli maaşınız bu bankalara taşımadıysanız maaş taşıma işlemleri sonrasında daha yüksek limitlerde de krediler alabiliyor ve emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'a taşıdıktan sonra 750 TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz.