Koronavirüs Aşısı Delta Plus Virüsüne Karşı Etkili Midir? Delta Plus Belirtileri Nelerdir, Hangi İllerde Görüldü?

Tüm dünyada koronavirüs salgını oldukça ciddi bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ederken mutasyon geçiren delta varyantı ile pek çok ülkede görülmeye başladı ve uzmanlar konu hakkında uyarılarda bulundu. Pek çok ülke gibi Türkiye'de de görülen delta virüsü hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu ve delta virüsünün ne olduğunu ve belirtilerinin neler olduğunu sizler için yazdık. Peki Delta virüsü nedir? İşte son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alan Delta virüsü hakkında önemli başlıklar…

Delta varyantı ile ilgili haberler tüm dünyada hızlı bir şekilde yapılırken önlemler de alınmakta. Biontech aşısı delta varyantına karşı etkili mi? gibi sorular vatandaşın kafasını karıştırırken Sağlık Bakanı Fahrettin koca da delta varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Delta varyantı görülen İl sayısını vatandaş ile paylaştı ve bu sayının 30'a çıktığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus'ın 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide göründüğü bilgisini duyurdu. Bu üç illerden birisinin İstanbul olduğunu ifade eden Koca, Ankara'da ise olmadığını söyledi. Bu kişilerin aşılı olmadığını ifade eden Sağlık Bakanı, genel durumlarının iyi olduğunu ve hastalığı ağır geçirmediklerini söyledi. Vakaların ayakta takip edildiği bilgilerini de paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantı vaka sayısının da giderek artış gösterdiğine dikkat çekti. Son olarak vakalarının görüldüğü in sayısının 30 olduğunu söyleyen Koca, Delta Plus görülen diğer iki ili ise henüz ifade etmedi.

Profesör Dr. Serhan Sakarya ilk çıkan koronavirüsün bir kişinin iki kişiyi hasta edebildiğini fakat delta varyantının ise bir kişinin 4 kişiydi hasta edebildiğini belirtti. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendisini gösterdiği ve bu belirtilerin gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıktığını açıkladı.